Debandada de prefeitos

Brasil e Cascavel - A pré-candidatura do senador Sérgio Moro (União Brasil) ao governo do Paraná provocou uma debandada de prefeitos do Progressistas no Estado. Dos 61 prefeitos eleitos em 2024, 18 deixaram a sigla desde a oficialização da federação do PP com o União Brasil, que trouxe consigo a pré-candidatura de Moro ao Executivo estadual. Dos 18 dissidentes do PP, 11 seguem sem partido, enquanto sete migraram para o PSD, partido do governador Ratinho Junior.

Decreto da perseguição

O senador Flávio Arns (PSB) criticou o Decreto n° 12.686, de 2025, publicado pelo governo federal, que institui a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva. Para ele, a medida representa “perseguição às Apaes, às Pestalozzis e às escolas que atendem autistas e pessoas com deficiências múltiplas”. De acordo com o senador, o decreto ignora legislações nacionais e internacionais que garantem às famílias o direito de escolher o tipo de ensino mais adequado.

Contratação suspensa

O Detran-PR suspendeu a contratação da empresa Carvalho Engenharia e Gestão Ltda, vencedora da licitação para administrar os pátios de veículos apreendidos em 28 cidades do Estado, por suspeitas sobre a validade da carta-fiança apresentada. A Justiça chegou a determinar o prosseguimento da contratação, mas o Detran recorreu e manteve a suspensão até decisão final. O contrato faz parte da concessão de 44 pátios em todo o Paraná, com validade de 20 anos e estimativa de economia de R$ 7,6 milhões anuais.

Lula e Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump deverá se encontrar com o presidente Lula durante sua viagem à Malásia no próximo fim de semana, segundo informações da Casa Branca. Segundo informado, o encontro entre os dois líderes pode ocorrer já no próximo domingo (26), durante abertura da cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático.