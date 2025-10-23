Debandada de prefeitos
Brasil e Cascavel - A pré-candidatura do senador Sérgio Moro (União Brasil) ao governo do Paraná provocou uma debandada de prefeitos do Progressistas no Estado. Dos 61 prefeitos eleitos em 2024, 18 deixaram a sigla desde a oficialização da federação do PP com o União Brasil, que trouxe consigo a pré-candidatura de Moro ao Executivo estadual. Dos 18 dissidentes do PP, 11 seguem sem partido, enquanto sete migraram para o PSD, partido do governador Ratinho Junior.
Decreto da perseguição
O senador Flávio Arns (PSB) criticou o Decreto n° 12.686, de 2025, publicado pelo governo federal, que institui a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva. Para ele, a medida representa “perseguição às Apaes, às Pestalozzis e às escolas que atendem autistas e pessoas com deficiências múltiplas”. De acordo com o senador, o decreto ignora legislações nacionais e internacionais que garantem às famílias o direito de escolher o tipo de ensino mais adequado.
Contratação suspensa
O Detran-PR suspendeu a contratação da empresa Carvalho Engenharia e Gestão Ltda, vencedora da licitação para administrar os pátios de veículos apreendidos em 28 cidades do Estado, por suspeitas sobre a validade da carta-fiança apresentada. A Justiça chegou a determinar o prosseguimento da contratação, mas o Detran recorreu e manteve a suspensão até decisão final. O contrato faz parte da concessão de 44 pátios em todo o Paraná, com validade de 20 anos e estimativa de economia de R$ 7,6 milhões anuais.
Lula e Trump
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump deverá se encontrar com o presidente Lula durante sua viagem à Malásia no próximo fim de semana, segundo informações da Casa Branca. Segundo informado, o encontro entre os dois líderes pode ocorrer já no próximo domingo (26), durante abertura da cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático.
Fux fora
O pedido do ministro Luiz Fux para sair da 1° Turma do STF ocorre em um momento de tensão entre ele e os demais colegas do colegiado – Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin e Flávio Dino. O voto de Fux pela absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro, deixou o ministro isolado. O ministro Flávio Dino, que preside a Turma, afirmou que irá submeter a solicitação de Fux ao presidente do STF, o ministro Edson Fachin.
Bancada cristã
Deputados católicos e evangélicos articulam a votação de um projeto que cria uma liderança cristã e assegura aos religiosos um assento no colégio de líderes da Câmara dos Deputados. Endossado pelos presidentes das bancadas evangélica e católica, o texto propõe que o líder cristão participe e tenha direito a voto nas reuniões que definem a agenda de votação da Casa.
Recondução Gonet
O presidente do Senado Davi Alcolumbre (União Brasil), encaminhou, autorização para que Comissão de Constituição e Justiça analise a recondução de Paulo Gonet ao cargo de procurador-geral da República. Segundo previsão inicial a sabatina realizada em 12 de novembro. Indicado pelo presidente Lula para um novo mandato de dois anos, Gonet precisará passar novamente por sabatina na comissão e por votação secreta no plenário do Senado, seguindo o mesmo rito da primeira nomeação.