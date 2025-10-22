Pedágio Paraná

Brasil e Cascavel - O leilão do lote 4 das rodovias do Paraná, marcado para quinta-feira (23), atraiu propostas de quatro concessionárias interessadas. A Motiva (ex-CCR), a EPR, Grupo Pátria e a Mota-Engil apresentaram propostas até segunda-feira (20). O critério será o maior desconto sobra a tarifa básica de pedágio, cujo preço máximo foi fixado em R$ 0,16 por km. Caso a oferta ultrapasse o deságio de 18%, a concessionária vencedora terá que fazer um aporte de recursos que ficarão vinculados ao projeto.

Leilão inédito

Nesta quarta-feira (22), será realizado na Bolsa de Valores o leilão do Canal de Acesso do Porto de Paranaguá, o primeiro do tipo no Brasil. A empresa vencedora deverá investir R$ 1,23 bilhão nos cinco primeiros anos de um contrato de 25 anos. Pela primeira vez, a dragagem ficará sob responsabilidade da concessionária, que deverá ampliar o calado de 13,3 para 15,5 metros, garantindo maior capacidade operacional ao porto.

Nova desembargadora

O governador do Paraná Ratinho Junior (PSD) assinou o decreto de nomeação de Leticia Ferreira da Silva para o cargo de desembargadora no Tribunal de Justiça do Paraná. Ex-controladora-geral do Estado e ex-procuradora-geral do Estado, Leticia é a quarta mulher indicada por Ratinho Junior dentre nove nomeações desde o início da gestão dentro da política do quinto constitucional.

Indicação barrada

O Banco Central não aprovou o nome do advogado Robson Pascoalini para a diretoria jurídica da Fomento Paraná. Pascoalini responde a um processo ambiental na 15ª Vara Federal de Curitiba, ligado a uma herança do pai. Com a rejeição, o governador Ratinho Junior deve escolher outro nome. A favorita é Tatiany Zanatta Salvador Fogaça, gerente jurídica da instituição.