Eleições MDB
Brasil e Cascavel - O MDB de Cascavel realizou, no sábado (18), a convenção para eleição do novo Diretório Municipal. O Presidente Estadual do Partido, deputado federal Sergio Souza, participou do evento. O deputado estadual Batatinha foi reconduzido ao cargo de presidente da Executiva Municipal por mais dois anos.
Lauri licenciado
Durante o evento, o vereador Dr. Lauri Silva anunciou que irá se licenciar da vereança a partir da próxima quarta-feira (22), para tratamento de Saúde. Com a impossibilidade de assumir a cadeira pelos suplentes Josias do Interlagos e Josué de Souza, primeiro e segundo suplentes, o terceiro suplente Dorival Lino, assumirá o mandato durante o período de licença.
Propaganda do PSD
O governador Ratinho Junior convocou Alexandre Curi, Darci Piana, Guto Silva e Rafael Greca para estrelarem os comerciais do PSD do Paraná, que irão ao ar entre os dias 11 e 18 de novembro. A palavra de ordem é isonomia — todos terão o mesmo espaço e as mesmas condições para dialogar com o eleitorado. As inserções integram a propaganda partidária obrigatória e não podem conter promoção pessoal.
Pré-candidatos
O formato igualitário esfriou as expectativas de quem esperava que Ratinho já indicasse seu preferido para a sucessão no Iguaçu em 2026. Nos bastidores, porém, comenta-se que entre os quatro nomes, apenas dois têm chances reais de disputar a eleição com o apoio do governador: Alexandre Curi e Guto Silva. Greca é visto como um bom nome para vice, e Darci Piana, como conselheiro experiente.
Francischini pré-candidato
A recente mudança na lei que regula a elegibilidade de políticos brasileiros abriu caminho para o retorno do ex-deputado Fernando Francischini (Solidariedade) às urnas em 2026. A alteração, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Lula, define que o prazo das inelegibilidades passa a se encerrar na data da diplomação dos eleitos.
Vozes femininas
O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná promove o evento “Vozes femininas na política: desafios e perspectivas”. O objetivo do encontro é debater e propor soluções para os desafios enfrentados pelas mulheres na política, promover a conscientização sobre a violência política de gênero e a importância das Procuradorias da Mulher, além de divulgar o Protocolo contra a Fraude à Cota de Gênero do TRE-PR e os resultados alcançados em 2024.
Investigação na 13ª
O ministro do STF Dias Toffoli autorizou a Polícia Federal a realizar buscas na 13ª Vara Federal de Curitiba, onde o atual senador Sergio Moro (União Brasil) atuou como juiz antes de se tornar ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Jair Bolsonaro (PL). A autorização atende a pedidos de investigação baseados em denúncia feita pelo ex-deputado. O senador nega todas as acusações.
Isenção IR
A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado debate nesta terça-feira (21) o projeto de lei que isenta o Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil e aumenta a taxação sobre altas rendas. A comissão pretende avaliar o impacto orçamentário e financeiro, os efeitos sobre a arrecadação dos estados e municípios e o modelo de compensação federativa previsto no projeto.