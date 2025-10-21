Eleições MDB

Brasil e Cascavel - O MDB de Cascavel realizou, no sábado (18), a convenção para eleição do novo Diretório Municipal. O Presidente Estadual do Partido, deputado federal Sergio Souza, participou do evento. O deputado estadual Batatinha foi reconduzido ao cargo de presidente da Executiva Municipal por mais dois anos.

Lauri licenciado

Durante o evento, o vereador Dr. Lauri Silva anunciou que irá se licenciar da vereança a partir da próxima quarta-feira (22), para tratamento de Saúde. Com a impossibilidade de assumir a cadeira pelos suplentes Josias do Interlagos e Josué de Souza, primeiro e segundo suplentes, o terceiro suplente Dorival Lino, assumirá o mandato durante o período de licença.

Propaganda do PSD

O governador Ratinho Junior convocou Alexandre Curi, Darci Piana, Guto Silva e Rafael Greca para estrelarem os comerciais do PSD do Paraná, que irão ao ar entre os dias 11 e 18 de novembro. A palavra de ordem é isonomia — todos terão o mesmo espaço e as mesmas condições para dialogar com o eleitorado. As inserções integram a propaganda partidária obrigatória e não podem conter promoção pessoal.

Pré-candidatos

O formato igualitário esfriou as expectativas de quem esperava que Ratinho já indicasse seu preferido para a sucessão no Iguaçu em 2026. Nos bastidores, porém, comenta-se que entre os quatro nomes, apenas dois têm chances reais de disputar a eleição com o apoio do governador: Alexandre Curi e Guto Silva. Greca é visto como um bom nome para vice, e Darci Piana, como conselheiro experiente.