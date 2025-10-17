Placas reservadas

Brasil e Cascavel - Integrantes do governo estadual estão sendo orientados pela Casa Civil a devolver as placas reservadas usadas em veículos oficiais. A medida faz parte de um pente-fino determinado pelo governador Ratinho Junior para restringir o uso das placas apenas às forças de segurança e autoridades dos outros poderes. O prazo para o levantamento é de 30 dias.

Estado de greve

A direção do Sismuvel se reuniu com funcionários do Ceavel para discutir a mobilização da categoria. A presidente Ivanilda Brandão reforçou o estado de greve, aprovado em assembleia no dia 24 de setembro, e convocou os servidores para um “apitaço” na Câmara de Vereadores na segunda-feira (20), às 9h30. O sindicato cobra reajuste salarial e vale-alimentação para todos os trabalhadores.

Regularização fundiária

No dia 24 de outubro, Cascavel recebe a Caravana da Reurb Paraná, iniciativa que vai capacitar servidores e agentes públicos sobre regularização fundiária urbana. O evento é promovido pelo Registro de Imóveis do Brasil – Seção Paraná, com apoio da Cohavel e do Município. O encontro busca fortalecer políticas locais de regularização e ampliar o conhecimento técnico sobre o tema.

Gilmar fora?

Após o anúncio da aposentadoria antecipada do ministro Luís Roberto Barroso, rumores em Brasília indicam que o decano do STF, Gilmar Mendes, também estuda deixar o cargo antes de 2030, quando completa 75 anos. Atualmente, o próximo ministro com aposentadoria prevista é Luiz Fux, que deixará a Corte em abril de 2028.