Zoológico licenciado
Brasil e Cascavel - O Instituto Água e Terra concedeu a primeira licença ambiental da história do Zoológico Municipal de Cascavel, complexo ambiental que funciona há 46 anos. A regularização formaliza a adequação do espaço às exigências legais e reforça o compromisso do município com o bem-estar animal, a conservação da biodiversidade e a gestão ambiental responsável.
Parceiro da Escola
O secretário de Educação do Paraná, Roni Miranda, afirmou que o Governo do Paraná pode ampliar o programa Parceiro da Escola e o número de escolas cívico militar no Estado. O secretário informou que vai se reunir com o governador Ratinho Junior para debater a ampliação do Programa Parceiro da Escola que prevê a terceirização da gestão administrativa das escolas públicas estaduais. Atualmente, o programa está em 82 escolas públicas, sendo feito por três empresas privadas.
Cívico militares
Em outra frente, Miranda afirmou que o governo também quer aumentar o número de escolas cívico militar, que são pouco mais de 300 atualmente. Ele explica que está sendo feita uma emenda parlamentar para transformar as escolas de tempo integral em cívico militar.
Teto MEI
A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados realizou um seminário para tratar da atualização dos limites de faturamento do MEI (Microempreendedor Individual) e das empresas enquadradas no Simples Nacional. O debate teve como objetivo discutir a defasagem dos limites de enquadramento e os impactos econômicos da ausência de reajuste para pequenos empreendedores.
Desde 2018
O teto anual de R$ 81 mil para o MEI não é atualizado desde 2018, enquanto o limite de R$ 4,8 milhões para micro e pequenas empresas não acompanhou a inflação acumulada, segundo informações da Câmara. A Câmara discute um PLP, que aumenta de R$ 81 mil para R$ 150 mil o limite de receita bruta anual para enquadramento como MEI.
Aborto Limitado
A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou o PL 2.524/2024, que proíbe o aborto após a 22ª semana de gestação, exceto em caso de risco à vida da mãe. O projeto, de autoria do senador Mecias de Jesus (Republicanos) e relatado por Eduardo Girão (Novo), reconhece a viabilidade do feto a partir dessa fase e assegura direitos civis ao nascituro. A proposta segue agora para análise da Comissão de Assuntos Sociais.
Comissionados STJ
O Senado aprovou o projeto (PL 3.181/2025) que cria 330 funções comissionados, no Superior Tribunal de Justiça. O impacto da medida em 2025 será de R$ 8,7 milhões. A partir de 2026, será de R$ 17,49 milhões por ano. De acordo com a proposta, que segue para sanção presidencial.
Novo adiamento
A Comissão Mista de Orçamento adiou novamente a votação do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias — LDO (PLN 2/2025). A expectativa é votar o texto na próxima terça-feira (21). Com a decisão, a sessão deliberativa do Congresso Nacional marcada para esta quinta-feira (16) deve analisar apenas os vetos do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, à Lei Geral do Licenciamento Ambiental.
Compensação IR
A Confederação Nacional de Municípios atua no Congresso Nacional para garantir a compensação, de forma clara e efetiva, das perdas decorrentes do Projeto de Lei (PL) 1.087/2025, que propõe alterações nas regras de tributação do Imposto de Renda. O texto aprovado na Câmara prevê compensação apenas parcial e condicionada, o que não garante a reposição das perdas reais dos Entes locais.