Av. Carlos Gomes
Cascavel -
Um requerimento da Comissão de Viação, Obras Públicas e Urbanismo da Câmara de Cascavel questionou a Prefeitura sobre os pontos de ônibus da Avenida Carlos Gomes, que ainda não receberam abrigos mesmo após as obras de revitalização. A Comissão quer saber se os abrigos estavam previstos no projeto e, se sim, por que ainda não foram instalados. Segundo os vereadores, “a falta desses equipamentos causa transtornos significativos aos usuários do transporte coletivo”.
Câmara no bairro
A Câmara de Cascavel realiza, no dia 18 de outubro, a 2ª edição do projeto ‘Câmara no Bairro’, a partir das 9h30, no Salão Comunitário do bairro Floresta. A iniciativa tem como objetivo aproximar o Poder Legislativo da população, promovendo o diálogo direto entre os vereadores, suas equipes e os moradores dos bairros e distritos da cidade.
Inquérito
O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná determinou que a Polícia Federal abra um inquérito para investigar se o deputado Ricardo Arruda (PL) cometeu crime de violência política de gênero contra a deputada do PT, Ana Júlia. Os casos levados primeiramente ao MP e agora à Polícia Federal dizem respeito às declarações do deputado Ricardo Arruda contra Ana Júlia feitas no plenário da Assembleia Legislativa durante sessões dos meses de abril e maio de 2025.
Requião candidato?
Com a iminente saída de Ciro Gomes do PDT, nos bastidores, o nome do ex-governador do Paraná Roberto Requião cresce como possível candidato à Presidência pela sigla. Se confirmado candidato ao Planalto pelo PDT, o Paraná poderá ter dois candidatos à Presidência no ano que vem: Requião e Ratinho Junior.
Decisão suspensa
O ministro Alexandre de Moraes, do STF, recuou de sua posição e suspendeu a decisão em que havia destituído os advogados de defesa dos ex-assessores presidenciais Filipe Martins e Marcelo Câmara, réus na ação penal do Núcleo 2 da trama golpista. Martins é defendido pelo advogado paranaense Jeffrey Chiquini.
Suspensão do tarifaço
O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o fim do tarifaço. “O pedido do presidente Lula ao presidente Trump foi que, enquanto negocia, suspenda os 40% [a tarifa adicional de 40% foi somada à tarifa recíproca de 10% anunciada em abril, resultando em 50%]. Esse foi o pleito”, disse Alckmin.
Mais cotado
O líder do governo no Senado, Jaques Wagner, disse que o advogado-geral da União, Jorge Messias, é o nome mais próximo ao presidente Lula entre os cotados para a vaga aberta no STF com a aposentadoria antecipada do ministro Luís Roberto Barroso. Segundo Wagner, o presidente também mantém boa relação com o senador Rodrigo Pacheco e com o ministro Bruno Dantas, do TCU.
Pente-fino
O governo federal deve fazer um novo pente-fino em cargos indicados pelo Centrão depois que deputados dos partidos votaram a favor da derrubada da MP alternativa ao IOF. O Planalto já demitiu sete pessoas ligadas às legendas. Entre elas, foram retirados do cargo nomes do PP e do PL na Caixa Econômica Federal, do PSD no Ministério da Agricultura e do MDB no Dnit de Roraima. No Paraná, houve troca de Juliana Azevedo Bianchini, superintendente de Agricultura do Estado, indicada pelo PSD.