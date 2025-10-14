Av. Carlos Gomes

Cascavel -

Um requerimento da Comissão de Viação, Obras Públicas e Urbanismo da Câmara de Cascavel questionou a Prefeitura sobre os pontos de ônibus da Avenida Carlos Gomes, que ainda não receberam abrigos mesmo após as obras de revitalização. A Comissão quer saber se os abrigos estavam previstos no projeto e, se sim, por que ainda não foram instalados. Segundo os vereadores, “a falta desses equipamentos causa transtornos significativos aos usuários do transporte coletivo”.

Câmara no bairro



A Câmara de Cascavel realiza, no dia 18 de outubro, a 2ª edição do projeto ‘Câmara no Bairro’, a partir das 9h30, no Salão Comunitário do bairro Floresta. A iniciativa tem como objetivo aproximar o Poder Legislativo da população, promovendo o diálogo direto entre os vereadores, suas equipes e os moradores dos bairros e distritos da cidade.

Inquérito



O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná determinou que a Polícia Federal abra um inquérito para investigar se o deputado Ricardo Arruda (PL) cometeu crime de violência política de gênero contra a deputada do PT, Ana Júlia. Os casos levados primeiramente ao MP e agora à Polícia Federal dizem respeito às declarações do deputado Ricardo Arruda contra Ana Júlia feitas no plenário da Assembleia Legislativa durante sessões dos meses de abril e maio de 2025.

Requião candidato?



Com a iminente saída de Ciro Gomes do PDT, nos bastidores, o nome do ex-governador do Paraná Roberto Requião cresce como possível candidato à Presidência pela sigla. Se confirmado candidato ao Planalto pelo PDT, o Paraná poderá ter dois candidatos à Presidência no ano que vem: Requião e Ratinho Junior.