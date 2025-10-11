Pré-candidatos
Cascavel e Paraná -
O PSD, partido do governador do Paraná, Ratinho Junior, tem seis pré-candidatos ao Palácio Iguaçu para as eleições de 2026. O governador ainda não anunciou qual dos seis irá para a disputa, mas deve fazê-lo até o início do próximo ano. A convenção do partido para a escolha oficial do nome será realizada entre 20 de julho e 5 de agosto.
Nomes
Os nomes colocados são os do deputado estadual Alexandre Curi, presidente da Assembleia Legislativa do Paraná; do secretário estadual das Cidades, Guto Silva; do vice-governador Darci Piana; do secretário estadual da Fazenda, Norberto Ortigara; do secretário estadual da Saúde, Beto Preto, que é deputado federal licenciado; e do secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável, Rafael Greca.
Lupion no Republicanos
O deputado federal Pedro Lupion já tem em mãos a carta de desfiliação do PP, assinada pela presidente estadual da legenda, Maria Victoria. O destino será o Republicanos. Lupion aguarda apenas a homologação do Tribunal Superior Eleitoral para migrar de partido, evitando questionamentos futuros. No Republicanos, ele deverá assumir a presidência da legenda no Paraná.
Inclusão e Cultura
Na sessão ordinária da próxima segunda-feira (13), a Câmara de Cascavel vota o Projeto de Lei nº 71/2025, que cria o Programa Municipal de Inclusão Digital para Idosos. A iniciativa busca promover a alfabetização digital e ampliar o acesso à tecnologia entre pessoas com mais de 60 anos.
Saúde e Cidadania
A pauta da sessão traz ainda o Projeto de Lei nº 142/2025, que institui o Programa de Conscientização e Prevenção do Acidente Vascular Cerebral, com ações educativas e protocolos de identificação rápida. Outro destaque é o Projeto de Lei nº 165/2025, de autoria do Executivo, que cria o programa “Vida Nova”, voltado à prevenção do uso de drogas e à recuperação de dependentes químicos.
Defesa destituída
O ministro Alexandre de Moraes, do STF, destituiu os advogados dos réus Filipe Martins Garcia e Marcelo Costa Câmara por “abuso do direito de defesa”. Na decisão, Moraes afirmou que as defesas dos réus do núcleo dois da denúncia sobre o golpe de Estado não apresentaram alegações finais dentro do prazo, agindo com a intenção de atrasar o julgamento.
Martins pede revisão
O ex-assessor da Presidência Filipe Martins pediu ao ministro Alexandre de Moraes que reconsidere a decisão de destituir seus advogados, Jeffrey Chiquini da Costa e Ricardo Scheiffer Fernandes. Segundo Martins, a medida é abusiva e viola o direito de escolher livremente o defensor. Jeffrey, que defende Filipe Martins, é paranaense e pré-candidato ao Senado pelo partido Novo. Em seu perfil nas redes sociais, Chiquini afirmou que a decisão de Moraes é “arbitrária”.
Terras em fronteira
O Projeto de Lei 4.497/2024, que facilita o registro de terras públicas localizadas em faixas de fronteira que tenham sido vendidas ou concedidas no passado, está na pauta da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, marcada para esta terça-feira (14). O texto tem relatório favorável na forma de um substitutivo da senadora Tereza Cristina.