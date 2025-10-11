Pré-candidatos

O PSD, partido do governador do Paraná, Ratinho Junior, tem seis pré-candidatos ao Palácio Iguaçu para as eleições de 2026. O governador ainda não anunciou qual dos seis irá para a disputa, mas deve fazê-lo até o início do próximo ano. A convenção do partido para a escolha oficial do nome será realizada entre 20 de julho e 5 de agosto.

Nomes



Os nomes colocados são os do deputado estadual Alexandre Curi, presidente da Assembleia Legislativa do Paraná; do secretário estadual das Cidades, Guto Silva; do vice-governador Darci Piana; do secretário estadual da Fazenda, Norberto Ortigara; do secretário estadual da Saúde, Beto Preto, que é deputado federal licenciado; e do secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável, Rafael Greca.

Lupion no Republicanos



O deputado federal Pedro Lupion já tem em mãos a carta de desfiliação do PP, assinada pela presidente estadual da legenda, Maria Victoria. O destino será o Republicanos. Lupion aguarda apenas a homologação do Tribunal Superior Eleitoral para migrar de partido, evitando questionamentos futuros. No Republicanos, ele deverá assumir a presidência da legenda no Paraná.

Inclusão e Cultura



Na sessão ordinária da próxima segunda-feira (13), a Câmara de Cascavel vota o Projeto de Lei nº 71/2025, que cria o Programa Municipal de Inclusão Digital para Idosos. A iniciativa busca promover a alfabetização digital e ampliar o acesso à tecnologia entre pessoas com mais de 60 anos.