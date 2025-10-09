Fufuca afastado

Brasil e Cascavel -

O PP decidiu afastar o ministro do Esporte, André Fufuca, de todas as funções partidárias, incluindo a vice-presidência nacional e o comando do diretório maranhense. O partido, no entanto, descartou a expulsão, medida que chegou a ser cogitada nas últimas semanas.

Sabino também



A Executiva Nacional do União Brasil afastou o ministro do Turismo, Celso Sabino, de cargos na direção nacional e estadual, além de intervir no diretório do Pará. O partido também abriu processo de expulsão contra o ministro, acusado de desobedecer às diretrizes da legenda.

O Motivo



Em setembro, PP e União Brasil anunciaram a saída do governo Lula e pediram que seus filiados deixassem os ministérios. Fufuca e Sabino, porém, optaram por permanecer, o que resultou nos afastamentos e nas acusações de infidelidade partidária. Ambos dizem manter apoio ao governo.

Continuação do trabalho



Celso Sabino afirmou ter “a confiança do presidente Lula” e classificou as decisões do União Brasil como “equivocadas e açodadas”. Disse que pretende seguir no cargo e continuar o trabalho à frente do Turismo. “Fico e sigo contribuindo com o desenvolvimento do setor”, afirmou.

IR no Senado



O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, confirmou o senador Renan Calheiros (MDB) como relator do projeto que isenta do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil mensais. O PL 1.087/2025 também eleva a tributação para rendas acima de R$ 600 mil anuais. O texto tramitará na Comissão de Assuntos Econômicos, e Calheiros prometeu aprová-lo em até 30 dias.