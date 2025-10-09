Fufuca afastado
Brasil e Cascavel -
O PP decidiu afastar o ministro do Esporte, André Fufuca, de todas as funções partidárias, incluindo a vice-presidência nacional e o comando do diretório maranhense. O partido, no entanto, descartou a expulsão, medida que chegou a ser cogitada nas últimas semanas.
Sabino também
A Executiva Nacional do União Brasil afastou o ministro do Turismo, Celso Sabino, de cargos na direção nacional e estadual, além de intervir no diretório do Pará. O partido também abriu processo de expulsão contra o ministro, acusado de desobedecer às diretrizes da legenda.
O Motivo
Em setembro, PP e União Brasil anunciaram a saída do governo Lula e pediram que seus filiados deixassem os ministérios. Fufuca e Sabino, porém, optaram por permanecer, o que resultou nos afastamentos e nas acusações de infidelidade partidária. Ambos dizem manter apoio ao governo.
Continuação do trabalho
Celso Sabino afirmou ter “a confiança do presidente Lula” e classificou as decisões do União Brasil como “equivocadas e açodadas”. Disse que pretende seguir no cargo e continuar o trabalho à frente do Turismo. “Fico e sigo contribuindo com o desenvolvimento do setor”, afirmou.
IR no Senado
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, confirmou o senador Renan Calheiros (MDB) como relator do projeto que isenta do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil mensais. O PL 1.087/2025 também eleva a tributação para rendas acima de R$ 600 mil anuais. O texto tramitará na Comissão de Assuntos Econômicos, e Calheiros prometeu aprová-lo em até 30 dias.
Organizações criminosas
A Câmara dos Deputados aprovou o PL 1.307/2023, de autoria do senador Sergio Moro (União Brasil), que cria medidas de proteção a agentes da lei que enfrentam organizações criminosas. O texto contempla policiais, juízes e promotores, ativos ou aposentados, que estejam sob risco.
Sistema de Educação
O Senado aprovou a criação do Sistema Nacional de Educação, com 70 votos favoráveis e uma abstenção. De autoria do senador Flávio Arns (PSB), o projeto estabelece cooperação entre União, estados e municípios para garantir acesso universal à educação básica e padrões de qualidade.
Gratuidade transporte
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que, a pedido do presidente Lula, a equipe econômica está realizando um estudo abrangente do setor de transporte público no Brasil para avaliar a possibilidade de implementação da tarifa zero. O modelo de transporte gratuito é adotado integralmente em 136 municípios, a maioria de pequeno e médio porte. Em algumas capitais, como Brasília e São Paulo, a gratuidade ocorre apenas aos domingos e feriados.
Placas secretas
Desde que um decreto estadual autorizou o uso de placas “reservadas” por deputados do Paraná, 14 parlamentares já solicitaram a mudança. As placas, que ocultam informações como nome do proprietário, são comuns em veículos de segurança. O decreto, proposto pelo Delegado Jacovós (PL) e aprovado em 2024, estendeu o benefício aos 54 deputados. A Assembleia não divulgou os nomes dos solicitantes.
Dados de aborto
A CCJ da Assembleia Legislativa do Paraná aprovou o PL 830/2025, do deputado Marcio Pacheco (PP), que obriga a comunicação de abortamentos — espontâneos ou provocados. Hospitais deverão enviar relatórios mensais anonimizados com número de casos, técnica usada e eventuais complicações.