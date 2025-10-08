Apenas mulher contra mulher!
Cascavel e Paraná - O Projeto de Lei Ordinária 100/2025, proposto pelo vereador Fão do Bolsonaro (PL), proíbe a participação de atleta identificado como “transgênero ou transexual” em equipes e times esportivos e em competições, eventos e disputas de modalidade esportivas realizadas em Cascavel e foi barrado na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça). Porém, o parecer contrário da comissão foi rejeitado pelo Plenário por 15 a 3. Votaram a favor do parecer os vereadores Hudson Moreschi, João Diego e Bia Alcantara. Agora a proposta segue a tramitação na Casa.
R$ 2 bi em recape
O governador do Paraná, Ratinho Junior, anunciou ontem (7), durante o I Congresso dos Municípios do Paraná, um pacote de R$ 2 bilhões para recapeamento asfáltico em cidades com até 100 mil habitantes. O recurso deve beneficiar 375 municípios, cerca de 94% do Paraná. Ratinho também confirmou R$ 15 milhões para a nova sede da AMP e destacou que o aporte é resultado da boa gestão fiscal e dos cortes de custeio feitos pelo governo.
Audiência Pública
A Assembleia Legislativa do Paraná realiza no dia 15 de outubro, às 10h, uma audiência pública para discutir os riscos do metanol em bebidas e o combate à adulteração alcoólica. A iniciativa é do deputado Luiz Fernando Guerra (União Brasil), que alerta para os perigos à saúde e aos prejuízos à economia. O Paraná já registrou dois casos confirmados de intoxicação por metanol em Curitiba e outros dois estão em investigação.
Garrafas
Paralelamente, tramita na Alep o Projeto de Lei nº 859/2025, que obriga bares, restaurantes e casas noturnas a inutilizar garrafas e embalagens de bebidas destiladas após o consumo, para evitar o reuso em falsificações. A proposta determina que os recipientes sejam perfurados ou cortados e tenham destinação ambientalmente adequada.
Paraná eficiente
O Governo do Paraná recebeu uma nova missão do Banco Mundial para acompanhar o Projeto Paraná Eficiente, que investe na modernização da gestão pública. Já foram aplicados US$ 53,64 milhões dos US$ 130 milhões previstos, com foco em saúde, meio ambiente e gestão pública — sendo US$ 30 milhões destinados à saúde. O secretário Ulisses Maia destacou que o programa, criado durante a pandemia, hoje “transforma a vida dos paranaenses com inovação e eficiência”.
Conselho de Ética
O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados se reúne nesta quarta-feira (8) para analisar 14 novas representações disciplinares. Entre os alvos está o deputado Sargento Fahur (PSD), acusado de fazer um comentário que soou como ameaça ao deputado Pastor Henrique Vieira (Psol) durante uma reunião da Comissão de Segurança Pública. O colegiado também avaliará denúncias contra André Janones, Lindbergh Farias, Boulos e outros parlamentares.
Turbulências no UB
O senador Sergio Moro (União Brasil) enfrenta incertezas sobre sua pré-candidatura ao Governo do Paraná. Apesar de comandar o partido no estado, há resistência interna e externa à sua participação na disputa, agravada pela ruptura com o PP, que lançou Cida Borghetti ao Palácio Iguaçu. Moro também responde a um processo por calúnia no STF, que pode comprometer seus direitos políticos, e há movimentos nos bastidores para isolá-lo politicamente dentro do União Brasil.