Apenas mulher contra mulher!

Cascavel e Paraná - O Projeto de Lei Ordinária 100/2025, proposto pelo vereador Fão do Bolsonaro (PL), proíbe a participação de atleta identificado como “transgênero ou transexual” em equipes e times esportivos e em competições, eventos e disputas de modalidade esportivas realizadas em Cascavel e foi barrado na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça). Porém, o parecer contrário da comissão foi rejeitado pelo Plenário por 15 a 3. Votaram a favor do parecer os vereadores Hudson Moreschi, João Diego e Bia Alcantara. Agora a proposta segue a tramitação na Casa.

R$ 2 bi em recape



O governador do Paraná, Ratinho Junior, anunciou ontem (7), durante o I Congresso dos Municípios do Paraná, um pacote de R$ 2 bilhões para recapeamento asfáltico em cidades com até 100 mil habitantes. O recurso deve beneficiar 375 municípios, cerca de 94% do Paraná. Ratinho também confirmou R$ 15 milhões para a nova sede da AMP e destacou que o aporte é resultado da boa gestão fiscal e dos cortes de custeio feitos pelo governo.

Audiência Pública



A Assembleia Legislativa do Paraná realiza no dia 15 de outubro, às 10h, uma audiência pública para discutir os riscos do metanol em bebidas e o combate à adulteração alcoólica. A iniciativa é do deputado Luiz Fernando Guerra (União Brasil), que alerta para os perigos à saúde e aos prejuízos à economia. O Paraná já registrou dois casos confirmados de intoxicação por metanol em Curitiba e outros dois estão em investigação.

Garrafas



Paralelamente, tramita na Alep o Projeto de Lei nº 859/2025, que obriga bares, restaurantes e casas noturnas a inutilizar garrafas e embalagens de bebidas destiladas após o consumo, para evitar o reuso em falsificações. A proposta determina que os recipientes sejam perfurados ou cortados e tenham destinação ambientalmente adequada.