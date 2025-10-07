Informe da Redação

Serginho na Presidência
Brasil e Cascavel -
O vereador Serginho Ribeiro (PSD), primeiro vice-presidente da Câmara de Cascavel, conduziu a sessão ordinária desta segunda-feira (6). O presidente Tiago Almeida (Republicanos) cumpre agenda oficial em Curitiba e não participou dos trabalhos legislativo. Serginho voltará a presidir os trabalhos também na sessão desta terça-feira (7).
Homenagem revogada
A Câmara de Cascavel aprovou por unanimidade o Projeto de Lei nº 151/2025, de autoria do vereador Serginho Ribeiro (PSD), que revoga a Lei nº 7.008/2019, responsável por incluir o evento “JinRou” no calendário oficial do município. O parlamentar argumentou que o evento perdeu o objetivo inicial e a relevância pública após um dos organizadores ter sido preso, suspeito da prática de crimes sexuais.
Regularização fundiária
A Câmara de Cascavel aprovou o Projeto de Lei nº 153/2025, que autoriza a Prefeitura de Cascavel a receber 48 imóveis no Jardim Madevani, no Interlagos. A área será repassada pela Cohapar à Cohavel, responsável pela regularização fundiária. A medida beneficia mais de 100 famílias que há décadas aguardam a documentação de suas moradias.
Novos prefeitos
Eleitoras e eleitores de São João, São Tomé e Cruzeiro do Iguaçu elegeram novos prefeitos no domingo (5). Em São João, venceram Joni Zanella Ferreira e Fabiana Mioranza, com 55,42% dos votos. Em São Tomé, João Paulo Travassos Raddi e Osmir dos Santos obtiveram 58,19%. Em Cruzeiro do Iguaçu, Jean Carlos Cardoso e Alvir Guyss tiveram 55,45%. As votações ocorreram com tranquilidade, sem registro de ocorrências, segundo o TRE-PR.
Eleição TRE
O Tribunal de Justiça do Paraná definirá, em 17 de outubro, os três magistrados que vão compor o comando do TRE-PR, responsável pelas eleições de 2026. O atual presidente, Sigurd Bengtsson, e o vice, Luiz Osório Panza, deixam os cargos em janeiro. Estão cotados Fernando Prazeres, Luciano Falavinha, Antônio Franco e Gil Guerra.
Congresso Municípios
O governador do Paraná, Ratinho Junior, participa nesta terça-feira (7) do I Congresso dos Municípios do Paraná, promovido pela AMP e pela Assomec, na Universidade Positivo, em Curitiba. O evento discute os impactos da reforma tributária e políticas de proteção às mulheres. Durante o congresso, o Governo do Estado deve anunciar novos investimentos voltados aos municípios paranaenses.
Auditoria surpresa
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná aprovou a adesão ao acordo de cooperação técnica entre a Atricon e o TCE-SP. Entre os principais objetivos da parceria está a adoção das “auditorias surpresas”, que dispensam aviso prévio ao ente fiscalizado e têm como finalidade aferir inconformidades que não seriam detectadas em auditorias planejadas.
Moro réu
A 1ª Turma do STF formou maioria para negar o recurso do senador Sergio Moro (União Brasil) em ação por calúnia contra o ministro Gilmar Mendes, mantendo o ex-juiz como réu na Corte. Moro foi denunciado pela PGR após um vídeo em que sugeria “comprar um habeas corpus” de Gilmar. Já votaram Cármen Lúcia, Flávio Dino e Alexandre de Moraes. Caso condenado, Moro pode ficar inelegível em 2026. Em rede social, ele disse confiar “na improcedência do processo”.
Acordo homologado
O Supremo Tribunal Federal homologou o acordo que encerra a disputa judicial entre Paraná e Santa Catarina, iniciada em 1991, sobre os royalties de petróleo da Petrobras. O termo já havia sido assinado pelos governadores Ratinho Junior e Jorginho Mello em agosto. O ministro Flávio Dino, relator da ação, destacou o diálogo direto entre os estados.
Perda de filiados
Dados do TSE mostram que o total de filiados a partidos políticos no Brasil caiu pelo sexto mês consecutivo, somando agora 16,1 milhões de pessoas. Desde março, houve redução de 179,3 mil filiações nas 29 legendas registradas. O MDB, com 2,03 milhões de filiados, foi o que mais perdeu (–24,7 mil). Já o Novo liderou o crescimento, com 4,6 mil novos integrantes — alta de 7,2% —, chegando a quase 70 mil filiados.