Informe da Redação

Serginho na Presidência

Brasil e Cascavel -

O vereador Serginho Ribeiro (PSD), primeiro vice-presidente da Câmara de Cascavel, conduziu a sessão ordinária desta segunda-feira (6). O presidente Tiago Almeida (Republicanos) cumpre agenda oficial em Curitiba e não participou dos trabalhos legislativo. Serginho voltará a presidir os trabalhos também na sessão desta terça-feira (7).

Homenagem revogada



A Câmara de Cascavel aprovou por unanimidade o Projeto de Lei nº 151/2025, de autoria do vereador Serginho Ribeiro (PSD), que revoga a Lei nº 7.008/2019, responsável por incluir o evento “JinRou” no calendário oficial do município. O parlamentar argumentou que o evento perdeu o objetivo inicial e a relevância pública após um dos organizadores ter sido preso, suspeito da prática de crimes sexuais.

Regularização fundiária



A Câmara de Cascavel aprovou o Projeto de Lei nº 153/2025, que autoriza a Prefeitura de Cascavel a receber 48 imóveis no Jardim Madevani, no Interlagos. A área será repassada pela Cohapar à Cohavel, responsável pela regularização fundiária. A medida beneficia mais de 100 famílias que há décadas aguardam a documentação de suas moradias.

Novos prefeitos



Eleitoras e eleitores de São João, São Tomé e Cruzeiro do Iguaçu elegeram novos prefeitos no domingo (5). Em São João, venceram Joni Zanella Ferreira e Fabiana Mioranza, com 55,42% dos votos. Em São Tomé, João Paulo Travassos Raddi e Osmir dos Santos obtiveram 58,19%. Em Cruzeiro do Iguaçu, Jean Carlos Cardoso e Alvir Guyss tiveram 55,45%. As votações ocorreram com tranquilidade, sem registro de ocorrências, segundo o TRE-PR.

Eleição TRE



O Tribunal de Justiça do Paraná definirá, em 17 de outubro, os três magistrados que vão compor o comando do TRE-PR, responsável pelas eleições de 2026. O atual presidente, Sigurd Bengtsson, e o vice, Luiz Osório Panza, deixam os cargos em janeiro. Estão cotados Fernando Prazeres, Luciano Falavinha, Antônio Franco e Gil Guerra.