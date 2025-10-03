Informe da Redação

Investimento no agro

Brasil e Cascavel -

O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), lidera os investimentos no agronegócio entre os estados no 1º semestre de 2025. Segundo o Tesouro Nacional, foram aplicados R$ 730,9 milhões, superando o RS (R$ 570 mi), SC (R$ 534 mi) e SP (R$ 438 mi). Só em cadeias produtivas e segurança alimentar foram R$ 333 milhões. “O agro é o carro-chefe da economia paranaense, responsável por 36% do PIB”, destacou Ratinho.

Missão Arábia



O secretário estadual das Cidades do Paraná, Guto Silva, cumpre missão oficial na Arábia Saudita, onde conheceu projetos de referência mundial em tecnologia urbana. Em Riad, reuniu-se com a Autoridade Saudita de Dados e IA e com o embaixador brasileiro Paulo Uchôa Ribeiro Filho. Entre as iniciativas visitadas estão a Cidade Digital e o Centro Financeiro, que integram inteligência artificial à infraestrutura e inspiram soluções para cidades do Paraná.

Municípios



Curitiba sedia, nos dias 7 e 8 de outubro, o I Congresso dos Municípios do Paraná, promovido pela AMP e Assomec, com apoio do Governo do Estado. Na pauta, impactos da reforma tributária, regimes previdenciários, políticas de proteção às mulheres e investimentos estaduais. Também serão discutidos programas como o Sinaliza Paraná, o microcrédito da Fomento Paraná e a NFS-e.

Resíduos



A Secretaria de Desenvolvimento Sustentável inicia, na próxima semana, audiências públicas para discutir a criação de microrregiões de gestão de resíduos sólidos no Paraná. A proposta, alinhada ao Marco Legal do Saneamento, prevê consórcios entre municípios para reduzir custos e viabilizar soluções como aterros compartilhados e usinas de biogás.

Ausência na votação



Dezoito dos 513 deputados federais faltaram à sessão que aprovou, por unanimidade (493 votos), o projeto que isenta do IR quem ganha até R$ 5 mil e dá desconto progressivo até R$ 7.350. O PL liderou as ausências (6), seguido pelo MDB (3). Do Paraná, faltaram Geraldo Mendes (União Brasil) e Luciano Alves (PSD).