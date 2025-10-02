Informe da Redação

Eleições no Paraná

No próximo domingo (5), serão realizadas eleições suplementares para os cargos de prefeito e vice-prefeito nos municípios paranaenses de São João, São Tomé e Cruzeiro do Iguaçu. Os novos eleitos serão diplomados pela Justiça Eleitoral até o dia 24 de outubro, com posse a ser marcada pelas respectivas Câmaras Municipais.

Pedido de cassação



O deputado estadual Ricardo Arruda (PL) não terá problemas apenas na Justiça, onde responde a ações cíveis e criminais propostas pelo Ministério Público do Paraná. O parlamentar também terá de enfrentar um processo político na Assembleia Legislativa do Paraná. O deputado Renato Freitas disse que vai apresentar um pedido de cassação do mandato de Arruda, baseado em uma ação proposta pelo MP sobre um suposto esquema de “rachadinha”.

Perseguição



O deputado Ricardo Arruda disse ser vítima de perseguição política, por parte de um procurador do MP, e que a denúncia é infundada, afirmando que vai provar sua inocência na Justiça. Destacou que “investigação não é crime” e que a ação não o preocupa em nada. Citou ainda ter uma longa e próspera vida no mercado financeiro de São Paulo, que lhe rendeu um patrimônio declarado de mais de R$ 70 milhões.

Cota de gênero



Nesta quinta-feira (2), o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná realizará a primeira audiência de fiscalização do cumprimento das obrigações de partidos políticos relativas à destinação de, no mínimo, 5% das verbas do Fundo Partidário para a promoção e difusão da participação de mulheres na política.