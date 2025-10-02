Informe da Redação

Eleições no Paraná
Brasil e Paraná -
No próximo domingo (5), serão realizadas eleições suplementares para os cargos de prefeito e vice-prefeito nos municípios paranaenses de São João, São Tomé e Cruzeiro do Iguaçu. Os novos eleitos serão diplomados pela Justiça Eleitoral até o dia 24 de outubro, com posse a ser marcada pelas respectivas Câmaras Municipais.
Pedido de cassação
O deputado estadual Ricardo Arruda (PL) não terá problemas apenas na Justiça, onde responde a ações cíveis e criminais propostas pelo Ministério Público do Paraná. O parlamentar também terá de enfrentar um processo político na Assembleia Legislativa do Paraná. O deputado Renato Freitas disse que vai apresentar um pedido de cassação do mandato de Arruda, baseado em uma ação proposta pelo MP sobre um suposto esquema de “rachadinha”.
Perseguição
O deputado Ricardo Arruda disse ser vítima de perseguição política, por parte de um procurador do MP, e que a denúncia é infundada, afirmando que vai provar sua inocência na Justiça. Destacou que “investigação não é crime” e que a ação não o preocupa em nada. Citou ainda ter uma longa e próspera vida no mercado financeiro de São Paulo, que lhe rendeu um patrimônio declarado de mais de R$ 70 milhões.
Cota de gênero
Nesta quinta-feira (2), o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná realizará a primeira audiência de fiscalização do cumprimento das obrigações de partidos políticos relativas à destinação de, no mínimo, 5% das verbas do Fundo Partidário para a promoção e difusão da participação de mulheres na política.
PL e Novo
O deputado federal Filipe Barros (PL) e Lucas Santos, presidente do Novo no Paraná, foram flagrados em conversa. O encontro teria como pauta a eleição ao Senado em 2026. Barros é pré-candidato com apoio de Bolsonaro, enquanto o Novo avalia nomes como Deltan Dallagnol e Jeffrey Chiquini. A reunião pode indicar tentativa de aliança para enfrentar Cristina Graeml (União Brasil) e garantir espaço da direita no Senado.
Dívidas
O senador Oriovisto Guimarães (PSDB) apresentou parecer ao projeto que cria limite de 80% do PIB para a dívida da União (PRS 8/2025). O texto exclui dívidas de Estados, municípios e operações compromissadas do BC, para não engessar a política monetária. Oriovisto prevê revisão do teto em caso de crise e defende a medida como política de Estado para garantir responsabilidade fiscal.
Vínculo de emprego
O STF iniciou o julgamento sobre a validade do vínculo empregatício entre motoristas de aplicativos e plataformas digitais, tema da chamada “uberização”. A primeira sessão foi dedicada à leitura de relatórios e sustentações orais de empresas e entidades, sem decisão final. O caso envolve ações da Uber e da Rappi e pode impactar cerca de 10 mil processos trabalhistas parados no país. A data da votação ainda será marcada.
Mais prazo
O vereador Hudson Moreschi (Podemos) vai solicitar à CPI do Abuso, na Câmara de Cascavel, mais prazo para apresentar o relatório final, alegando a complexidade do caso. A medida ocorre após a Secretaria de Educação confirmar, no dia 1º, o registro de suposta agressão contra uma criança no Cmei Profa. Gracinda Rocha. A gestão da unidade acionou a Semed, que orientou oitivas com a equipe da turma e registros em ata.