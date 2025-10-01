Informe da Redação

Devolução de R$ 1 mi

Brasil, Cascavel e Paraná - O deputado estadual Ricardo Arruda (PL) é alvo de nova ação de improbidade administrativa movida pelo MPPR. A acusação aponta um esquema de “rachadinha” com cartões de crédito adicionais de assessores, usados para bancar viagens internacionais, compras de luxo e despesas pessoais, inclusive da esposa do parlamentar. O MP cobra a devolução de R$ 1,045 milhão aos cofres públicos.

Pista homologada

A partir de 2 de outubro, entra em vigor a homologação da nova pista do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, que passa a ter 2.705 metros de extensão. Com a ampliação, o terminal poderá receber aeronaves maiores, ampliar voos internacionais e garantir mais segurança nas operações. A obra foi concluída em 2021, com R$ 53 milhões do convênio Estado–Itaipu.

Inovação municípios

O Ministério Público de Contas do Paraná firmou acordo com o Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos para criar o programa InovaCidades. A iniciativa busca levar soluções tecnológicas e inovadoras para modernizar a gestão pública nos 399 municípios paranaenses. A assinatura ocorreu no TCE-PR, com participação de autoridades estaduais, municipais e representantes do setor de inovação e engenharia.

Economia Câmara

A Câmara Municipal apresentou na segunda-feira (29) a prestação de contas do 2º quadrimestre, em audiência pública conjunta com a Prefeitura. O orçamento da Câmara para 2025 é de R$ 44 milhões, quando poderia chegar a R$ 57,6 milhões. Até agosto, foram repassados R$ 21,8 milhões e gastos R$ 9,6 milhões, gerando saldo de R$ 12,2 milhões em caixa. A economia no período foi de pouco mais de R$ 5 milhões.