Informe da Redação

Devolução de R$ 1 mi
Brasil, Cascavel e Paraná - O deputado estadual Ricardo Arruda (PL) é alvo de nova ação de improbidade administrativa movida pelo MPPR. A acusação aponta um esquema de “rachadinha” com cartões de crédito adicionais de assessores, usados para bancar viagens internacionais, compras de luxo e despesas pessoais, inclusive da esposa do parlamentar. O MP cobra a devolução de R$ 1,045 milhão aos cofres públicos.
Pista homologada
A partir de 2 de outubro, entra em vigor a homologação da nova pista do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, que passa a ter 2.705 metros de extensão. Com a ampliação, o terminal poderá receber aeronaves maiores, ampliar voos internacionais e garantir mais segurança nas operações. A obra foi concluída em 2021, com R$ 53 milhões do convênio Estado–Itaipu.
Inovação municípios
O Ministério Público de Contas do Paraná firmou acordo com o Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos para criar o programa InovaCidades. A iniciativa busca levar soluções tecnológicas e inovadoras para modernizar a gestão pública nos 399 municípios paranaenses. A assinatura ocorreu no TCE-PR, com participação de autoridades estaduais, municipais e representantes do setor de inovação e engenharia.
Economia Câmara
A Câmara Municipal apresentou na segunda-feira (29) a prestação de contas do 2º quadrimestre, em audiência pública conjunta com a Prefeitura. O orçamento da Câmara para 2025 é de R$ 44 milhões, quando poderia chegar a R$ 57,6 milhões. Até agosto, foram repassados R$ 21,8 milhões e gastos R$ 9,6 milhões, gerando saldo de R$ 12,2 milhões em caixa. A economia no período foi de pouco mais de R$ 5 milhões.
LDO Cascavel
O prefeito de Cascavel, Renato Silva (PL), entregou à Câmara o projeto da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) para 2026, que prevê receita de R$ 2,595 bilhões — alta de 8,6% em relação a 2025. O presidente Tiago Almeida (Republicanos) recebeu o projeto, que seguirá para análise das comissões e poderá receber emendas dos vereadores antes da votação. A LDO define diretrizes gerais do orçamento, servindo de base para a Lei Orçamentária Anual, que detalha receitas e despesas do município.
Convênio Corbélia
O Governo do Paraná liberou R$ 700 mil para o Hospital de Clínicas de Corbélia, destinados à compra de um arco cirúrgico (R$ 450 mil) e de mobiliários e equipamentos (R$ 250 mil). Segundo o secretário Beto Preto, os equipamentos vão reforçar a estrutura do hospital e permitir até cirurgias ortopédicas mais complexas, ampliando a oferta de serviços pelo SUS.
Ficha Limpa
O presidente Lula sancionou, com vetos, a lei que reduz o prazo de inelegibilidade para políticos condenados: agora será de até 8 anos, contados a partir da condenação. Em casos de múltiplos processos, o tempo máximo fora das urnas não poderá ultrapassar 12 anos. A lei também impede a soma de condenações quando se trata de fatos relacionados.
Recadastramento no IPMC
Atendendo as regras federais, a Prefeitura de Cascavel, por meio do IPMC (Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Cascavel), está convocando mais de 3,5 mil aposentados e pensionistas do Município para fazer o recadastramento. Para isso, o cidadão precisa ir a qualquer uma das agências da Caixa Econômica Federal, a partir desta quarta-feira (1°), para o censo previdenciário. A meta é concluir o trabalho até 30 de dezembro de 2025. O pagamento do benefício só será garantindo com a devida atualização. Hoje, inicia o cadastro dos nomes com inicias de ‘A’ até ‘I’, com prazo até o dia 31 de outubro.