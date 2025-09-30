Informe da Redação

Refic 2025

A Câmara de Cascavel aprovou o Projeto de Lei que institui o Programa de Recuperação Fiscal para 2025. A iniciativa oferece aos contribuintes a possibilidade de regularizar débitos tributários e não tributários vencidos até 31 de dezembro de 2024, com descontos de até 90% em juros e multas para pagamento à vista, ou 50% em caso de parcelamento em até 12 vezes. O programa ficará em vigor entre 10 de outubro e 15 de dezembro de 2025.

Reestatização



O PT do Paraná decidiu incluir a reestatização da Copel no programa de governo para 2026. O anúncio foi feito pelo secretário-geral da sigla, André Vargas, ex-deputado federal.

Pré-candidato



O ex-vereador curitibano Alexandre Leprevost anunciou que é pré-candidato ao Senado Federal. Ele disse que vai disputar a convenção do União Brasil em busca da candidatura. Nas eleições do ano que vem, cada Estado terá duas vagas para o Senado. Ele também anunciou que uma de suas bandeiras será o fim da reeleição com o estabelecimento de mandatos de cinco anos.

Presidente STF



O ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, tomou posse na presidência da Corte ontem (29). Fachin é o 51º presidente do tribunal ao longo da história da instituição a partir da República. O vice-presidente da Corte é o ministro Alexandre de Moraes, que sucede o próprio Fachin na cadeira. Os dois ficarão à frente do tribunal por dois anos.