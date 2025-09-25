Informe da Redação

Ratinho e Moro
Brasil e Cascavel - O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD) e o senador Sergio Moro (União Brasil), se reuniram após a cerimônia de sanção da redução do IPVA no Paraná. Segundo informações, a conversa teria sido leve e abordou o cenário nacional, os avanços do Paraná e a sucessão de 2026. Pessoas próximas ao ex-juiz da Lava Jato creem em uma aproximação com o governador no pleito de 2026.
Republicanos unidos
Prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e deputados paranaenses do Republicanos se reuniram em Curitiba. O evento contou com a participação do presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Curi (PSD). O presidente estadual da legenda, ex-deputado federal Marcelo Almeida, reafirmou o objetivo de unir o Paraná em um projeto de desenvolvimento.
Novos emplacamentos
Cerca de 86% dos municípios paranaenses registraram emplacamento de novos veículos nos 10 dias que sucederam o anúncio de redução da alíquota do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores). Das 399 cidades, 345 tiveram automóveis emplacados, contra 330 nos 10 dias anteriores ao anúncio.
Cascavel
A lei que reduziu o IPVA de 3,5% para 1,9% provocou um aumento nos emplacamentos também das maiores cidades paranaenses. Cascavel registrou 34,7% de aumento. A alta mais significativa foi registrada em São José dos Pinhais, com crescimento de 104,8%, seguida por Maringá, com 68,4%, Campo Largo, com 53,1%, e Apucarana, com 34,6%.
Complexos do idoso
O governador em exercício Darci Piana autorizou, no Palácio Iguaçu, a construção de estruturas voltadas à população idosa paranaense em quatro municípios. Com investimento de R$ 20,2 milhões por meio da Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, serão construídas duas Cidades do Idoso, em Coronel Vivida e Toledo, e dois Centros de Convivência, localizados em Candói e São Manoel do Paraná.
Celepar no STF
As direções nacionais do PT e PSOL vão ingressar com Ação Direta de Inconstitucionalidade da Lei Estadual 22188/2024, que autorizou a venda da Celepar (Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado). A medida foi definida em audiência pública realizada na Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados Federais.
30° partido
O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer favorável à criação do Missão, partido político do MBL (Movimento Brasil Livre). Além da aprovação do nome do partido e do estatuto, o MPE emitiu parecer favorável à utilização do número 14 nas urnas, do extinto PTB. Caso a criação seja aprovada, o Missão será o 30º partido político do Brasil.
Cautelares Bolsonaro
O advogado Paulo Cunha Bueno, um dos responsáveis pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro junto ao STF, encaminhou pedido de revogação das medidas cautelares contra o seu cliente. O pedido se baseia na não inclusão do nome do ex-presidente na denúncia da PGR contra o deputado Eduardo Bolsonaro (PL) e o jornalista Paulo Figueiredo. Para o advogado, como ele não foi denunciado juntamente com o filho e o jornalista, “esvazia-se a necessidade de quaisquer medidas cautelares”.