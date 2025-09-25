Informe da Redação

Ratinho e Moro

Brasil e Cascavel - O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD) e o senador Sergio Moro (União Brasil), se reuniram após a cerimônia de sanção da redução do IPVA no Paraná. Segundo informações, a conversa teria sido leve e abordou o cenário nacional, os avanços do Paraná e a sucessão de 2026. Pessoas próximas ao ex-juiz da Lava Jato creem em uma aproximação com o governador no pleito de 2026.

Republicanos unidos

Prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e deputados paranaenses do Republicanos se reuniram em Curitiba. O evento contou com a participação do presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Curi (PSD). O presidente estadual da legenda, ex-deputado federal Marcelo Almeida, reafirmou o objetivo de unir o Paraná em um projeto de desenvolvimento.

Novos emplacamentos

Cerca de 86% dos municípios paranaenses registraram emplacamento de novos veículos nos 10 dias que sucederam o anúncio de redução da alíquota do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores). Das 399 cidades, 345 tiveram automóveis emplacados, contra 330 nos 10 dias anteriores ao anúncio.

Cascavel

A lei que reduziu o IPVA de 3,5% para 1,9% provocou um aumento nos emplacamentos também das maiores cidades paranaenses. Cascavel registrou 34,7% de aumento. A alta mais significativa foi registrada em São José dos Pinhais, com crescimento de 104,8%, seguida por Maringá, com 68,4%, Campo Largo, com 53,1%, e Apucarana, com 34,6%.