Informe da Redação

Ratinho Junior lidera uma nova missão internacional à Europa de 24 a 29 de setembro. A comitiva passará por Espanha e Alemanha, com o objetivo de atrair investimentos, prospectar novos negócios e avançar em parcerias nas áreas de saneamento, educação, pesquisa e inovação. A viagem é organizada pela Invest Paraná.

O governador Ratinho Junior enviou à Assembleia Legislativa projeto que reorganiza as regiões metropolitanas do Paraná. A proposta extingue a Região Metropolitana de Cascavel e Toledo, criada sem regulamentação plena, mas garante que o município mantenha autonomia decisória e acesso a recursos estaduais. Segundo o governo, os consórcios e associações regionais seguirão como instrumentos de cooperação, preservando a integração com cidades vizinhas.

Brasil e Cascavel - Em um jantar realizado na casa de Gilberto Kassab , presidente nacional do PSD , foi praticamente selada a pré-candidatura do governador do Paraná , Ratinho Junior (PSD), à Presidência da República nas eleições de 2026. Com poucos convidados, o evento intimista evidenciou o entusiasmo do grupo do PSD para o lançamento do governador na disputa pelo Palácio do Planalto.

Compromissos



A missão começa pela Espanha no dia 24 de setembro, com chegada a Madri. No dia seguinte, o governador participa do Spain Smart Water Summit 2025, um dos principais eventos europeus sobre tecnologia da água. De 27 a 29 de setembro, a comitiva estadual terá compromissos na Alemanha, visando parcerias nas áreas de tecnologia e educação. A primeira reunião acontece em Wolfsburg, na região da Baixa Saxônia. O intercâmbio comercial anual do Paraná com os dois países é de quase US$ 1,8 bilhão.

Cargos em comissão



O Plenário do Tribunal de Contas do Paraná aprovou a assinatura de Termo de Cooperação Técnica entre a Corte e a Controladoria-Geral do Estado, com o objetivo de compartilhar informações e bases de dados do TCE-PR para subsidiar a realização do processo de due diligence na contratação de pessoal para cargos em comissão e funções de confiança na administração estadual.

Bolsonaro barrado



O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), barrou a indicação do deputado Eduardo Bolsonaro (PL) como líder da Minoria na Casa. Com isso, as faltas passam a ser contabilizadas e ele pode ser cassado. Se um deputado faltar, sem apresentar justificativa, a mais de 1/3 das sessões, perde a vaga na Câmara. Segundo os registros oficiais, de um total de 37 dias com sessões deliberativas em 2025, Eduardo acumulou 23 ausências não justificadas, o que representa 62,16%.

Oposição quer anistia



A bancada do PL na Câmara irá se reunir com o relator do PL da Dosimetria, Paulinho da Força (Solidariedade). O objetivo é tentar articular um texto que conceda anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro, em vez de apenas reduzir as penas. O líder do PL na Casa, Sóstenes Cavalcante (RJ), esteve com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Um dos assuntos debatidos foi a possibilidade de avançar um projeto apenas com a dosimetria, proposta que não agradou ao antigo ex-chefe do Executivo, condenado pelo STF a 27 anos.