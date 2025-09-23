Informe da Redação

Greca candidato?

Cascavel e Paraná -

O ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PSD), atual secretário de Desenvolvimento Sustentável do Paraná, participou de ato em São José dos Pinhais com 10 mil trabalhadores da limpeza. No palanque, dirigentes do PSB lançaram Rafael Greca como pré-candidato ao governo do Paraná em 2026.

Redução IPVA



O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), sanciona nesta terça-feira (23) a lei que reduziu em 45% o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) para a maior parte da frota paranaense. A partir de janeiro de 2026, a alíquota cairá dos atuais 3,5% do valor venal dos veículos para 1,9%. A proposta aprovada pelos deputados estaduais faz parte das ações de justiça tributária adotadas pelo Estado diante do bom momento da economia paranaense.

Nova CGE



O governador Ratinho Junior nomeou a advogada Louise da Costa e Silva Garnica para o cargo de controladora-geral do Estado. Ex-secretária estadual do Planejamento, ela ocupava até agora o cargo de diretora-geral da Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania. Ratinho Junior também nomeou Anna Karina Moreira Braguinha para o cargo de diretora-geral da Controladoria-Geral do Estado.

Ações da Celepar



O Conselho de Administração da Sanepar aprovou, em reunião da diretoria, a venda de ações da Celepar. A decisão vem na esteira do processo do Governo do Paraná de privatização da empresa. A participação da Sanepar é de apenas 0,03% e, justamente por conta desta pequena participação acionária, é que o Conselho considerou inoportuno contratar um estudo econômico para avaliar o potencial das ações da Celepar e definir seu preço para negociação.

Poupatempo



A partir de outubro começam a funcionar as primeiras unidades do Poupatempo Paraná. O novo modelo de atendimento idealizado pelo Governo do Estado reúne, em um só lugar, serviços de diversos órgãos estaduais para oferecer mais praticidade, agilidade e conforto à população das maiores cidades paranaenses.