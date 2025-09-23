Informe da Redação

Greca candidato?
Cascavel e Paraná -
O ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PSD), atual secretário de Desenvolvimento Sustentável do Paraná, participou de ato em São José dos Pinhais com 10 mil trabalhadores da limpeza. No palanque, dirigentes do PSB lançaram Rafael Greca como pré-candidato ao governo do Paraná em 2026.
Redução IPVA
O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), sanciona nesta terça-feira (23) a lei que reduziu em 45% o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) para a maior parte da frota paranaense. A partir de janeiro de 2026, a alíquota cairá dos atuais 3,5% do valor venal dos veículos para 1,9%. A proposta aprovada pelos deputados estaduais faz parte das ações de justiça tributária adotadas pelo Estado diante do bom momento da economia paranaense.
Nova CGE
O governador Ratinho Junior nomeou a advogada Louise da Costa e Silva Garnica para o cargo de controladora-geral do Estado. Ex-secretária estadual do Planejamento, ela ocupava até agora o cargo de diretora-geral da Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania. Ratinho Junior também nomeou Anna Karina Moreira Braguinha para o cargo de diretora-geral da Controladoria-Geral do Estado.
Ações da Celepar
O Conselho de Administração da Sanepar aprovou, em reunião da diretoria, a venda de ações da Celepar. A decisão vem na esteira do processo do Governo do Paraná de privatização da empresa. A participação da Sanepar é de apenas 0,03% e, justamente por conta desta pequena participação acionária, é que o Conselho considerou inoportuno contratar um estudo econômico para avaliar o potencial das ações da Celepar e definir seu preço para negociação.
Poupatempo
A partir de outubro começam a funcionar as primeiras unidades do Poupatempo Paraná. O novo modelo de atendimento idealizado pelo Governo do Estado reúne, em um só lugar, serviços de diversos órgãos estaduais para oferecer mais praticidade, agilidade e conforto à população das maiores cidades paranaenses.
No Oeste
Na região Oeste do Paraná, serão duas unidades: uma em Foz do Iguaçu, na Av. Costa e Silva, 185 – Cataratas JL Shopping, e outra em Cascavel, na Av. Toledo, 432 – Cascavel JL Shopping. As unidades prestarão atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Entre os mais de 100 serviços disponíveis à população paranaense, estão a emissão da nova Carteira de Identidade e atendimentos relacionados ao Detran, habitação, entre outros.
PPA aprovado
A Câmara de Cascavel aprovou o Projeto de Lei nº 128/2025, que institui o Plano Plurianual 2026-2029. O documento define diretrizes e metas da gestão municipal e projeta receitas que devem alcançar R$ 3 bilhões até 2029. A proposta foi construída com participação popular em audiência pública e segue sem emendas. Próximos passos incluem a votação da LDO e da LOA, que detalharão o orçamento anual.
Regularização
A Prefeitura de Cascavel realizou ontem (22) uma audiência pública sobre o Projeto de Lei de Regularização 2025. A proposta busca legalizar imóveis concluídos há mais de cinco anos em desacordo com o Código de Obras e a Lei de Uso do Solo, desde que atendam critérios de salubridade, segurança e acessibilidade.
Isenção IR
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), afirmou que o projeto de lei que trata da isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil por mês poderá ser analisado pelo plenário da Casa, provavelmente já na próxima semana.