Informe da Redação

Curi pré-candidato

Brasil, Cascavel e Paraná - O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Curi, assumiu oficialmente a posição de pré-candidato ao governo em 2026. Em entrevista à rádio Banda B, Curi afirmou a intenção de disputar a cadeira do Palácio Iguaçu. Ele já tem percorrido o estado apresentando seu nome aos prefeitos.

Republicanos

O Republicanos do Paraná vai promover um encontro na próxima terça-feira (23), em Curitiba. O evento reunirá deputados, prefeitos, vices e vereadores de todo o estado, sob a coordenação do presidente da legenda, Marcelo Almeida. A ideia é integrar lideranças e preparar o partido para as disputas eleitorais de 2026 e 2028, além de aproximar os eleitos em 2024 e unificar discurso, valores e metas da sigla em âmbito estadual.

Celepar

O conselheiro Fernando Guimarães, do Tribunal de Contas do Paraná, pediu vista no processo que concedeu medida cautelar suspendendo a privatização da Celepar (Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná). O processo seria votado no Pleno da Corte. Com o pedido, os efeitos da liminar, concedida pelo conselheiro-substituto Lívio Sotero Costa, permanecem válidos e a homologação pelo colegiado fica adiada.

Troca na CGE

Com Letícia Ferreira disputando com amplo favoritismo a vaga de desembargadora do Tribunal de Justiça do Paraná, o Palácio Iguaçu decidiu mexer no comando da Controladoria-Geral do Estado. A escolhida foi a advogada Louise da Costa e Silva Garnica, atual diretora-geral da Secretaria de Justiça. Ela já comandou também a Secretaria de Planejamento.