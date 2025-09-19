Informe da Redação

Curi pré-candidato
Brasil, Cascavel e Paraná - O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Curi, assumiu oficialmente a posição de pré-candidato ao governo em 2026. Em entrevista à rádio Banda B, Curi afirmou a intenção de disputar a cadeira do Palácio Iguaçu. Ele já tem percorrido o estado apresentando seu nome aos prefeitos.
Republicanos
O Republicanos do Paraná vai promover um encontro na próxima terça-feira (23), em Curitiba. O evento reunirá deputados, prefeitos, vices e vereadores de todo o estado, sob a coordenação do presidente da legenda, Marcelo Almeida. A ideia é integrar lideranças e preparar o partido para as disputas eleitorais de 2026 e 2028, além de aproximar os eleitos em 2024 e unificar discurso, valores e metas da sigla em âmbito estadual.
Celepar
O conselheiro Fernando Guimarães, do Tribunal de Contas do Paraná, pediu vista no processo que concedeu medida cautelar suspendendo a privatização da Celepar (Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná). O processo seria votado no Pleno da Corte. Com o pedido, os efeitos da liminar, concedida pelo conselheiro-substituto Lívio Sotero Costa, permanecem válidos e a homologação pelo colegiado fica adiada.
Troca na CGE
Com Letícia Ferreira disputando com amplo favoritismo a vaga de desembargadora do Tribunal de Justiça do Paraná, o Palácio Iguaçu decidiu mexer no comando da Controladoria-Geral do Estado. A escolhida foi a advogada Louise da Costa e Silva Garnica, atual diretora-geral da Secretaria de Justiça. Ela já comandou também a Secretaria de Planejamento.
Investimentos
Os municípios brasileiros investiram R$ 120,3 bilhões em 2024, segundo levantamento da Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro). Entre 2019 e 2024, as receitas totais cresceram 56,5% em termos reais. No mesmo período, os investimentos públicos avançaram 350%. Em média, os municípios destinaram 10,2% da receita total a investimentos.
Custos
O mesmo levantamento apontou que 25% das cidades brasileiras não geram riqueza suficiente para custear a própria existência. Esses municípios dependem de repasses do FPM (Fundo de Participação dos Municípios), formado por recursos da União e transferências estaduais.
Na CCJ
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil), informou que a PEC nº 3/2021, conhecida como PEC da Blindagem, enviada pela Câmara, foi recebida pelo Senado. A Mesa despachou a proposta para análise da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), iniciando sua tramitação. Se aprovada sem mudanças, será promulgada pelo Congresso e passará a integrar a Constituição; caso contrário, retorna à Câmara para nova votação.
Repasse FPM
Os cofres municipais recebem nesta sexta-feira (19) o repasse do segundo decêndio do FPM (Fundo de Participação dos Municípios). O valor líquido, já descontada a retenção do Fundeb, será de R$ 1.570.700.325,47. Em valores brutos, incluindo o Fundeb, o montante chega a R$ 1.963.375.406,84. No acumulado de 2025, incluindo os repasses extras de julho e setembro, o FPM registra crescimento nominal de 12,32% em relação ao mesmo período de 2024.