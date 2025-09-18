Informe da Redação

Cida pré-candidata

Brasil, Cascavel e Paraná -

O Partido Progressistas oficializou a primeira governadora do Estado, Cida Borghetti, como pré-candidata ao governo nas eleições de 2026. A decisão foi tomada em reunião da Executiva Estadual da legenda. Cida Borghetti agradeceu a confiança dos colegas de partido e disse que encara a missão com responsabilidade e espírito de união.

Recado a Moro



A decisão dos Progressistas é um recado claro para o senador Sergio Moro (União Brasil) e também para o Palácio Iguaçu, além de tentar evitar uma debandada da bancada de deputados federais. A ameaça de dispersão enfraqueceria ainda mais os planos do estrategista Ricardo Barros. Moro assumiu a presidência do União Brasil no Paraná, o que fortaleceu sua pré-candidatura ao governo. Mas o PP, ao que tudo indica, não compartilha, por ora, dos mesmos planos do ex-juiz da Lava Jato.

Pedágio na mira



O deputado Fabio Oliveira (Podemos) protocolou requerimento contra concessionárias de pedágio no Paraná. Caminhoneiros relatam cobranças mesmo com eixos suspensos em veículos vazios. O parlamentar cobra explicações e lembra que a legislação garante isenção nesses casos.

Bancada feminina x Arruda



A líder da bancada feminina da Alep, Mabel Canto, vai acionar o Conselho de Ética contra Ricardo Arruda (PL). Ele chamou a ministra do STF, Cármen Lúcia, de “bruxa” em plenário. Deputadas protestaram, classificando o ataque como ofensivo e desrespeitoso às mulheres. O presidente da Assembleia, Alexandre Curi, também criticou as falas de Arruda.

Convênios

O Governo do Estado celebrou mil convênios em seis meses, totalizando R$ 1,54 bilhão. Em Curitiba, foi assinado repasse de R$ 34,8 milhões para reciclagem asfáltica em 60 vias. O programa Asfalto Novo, Vida Nova já soma R$ 5,4 bilhões em investimentos urbanos.