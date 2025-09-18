Informe da Redação

Cida pré-candidata
O Partido Progressistas oficializou a primeira governadora do Estado, Cida Borghetti, como pré-candidata ao governo nas eleições de 2026. A decisão foi tomada em reunião da Executiva Estadual da legenda. Cida Borghetti agradeceu a confiança dos colegas de partido e disse que encara a missão com responsabilidade e espírito de união.
Recado a Moro
A decisão dos Progressistas é um recado claro para o senador Sergio Moro (União Brasil) e também para o Palácio Iguaçu, além de tentar evitar uma debandada da bancada de deputados federais. A ameaça de dispersão enfraqueceria ainda mais os planos do estrategista Ricardo Barros. Moro assumiu a presidência do União Brasil no Paraná, o que fortaleceu sua pré-candidatura ao governo. Mas o PP, ao que tudo indica, não compartilha, por ora, dos mesmos planos do ex-juiz da Lava Jato.
Pedágio na mira
O deputado Fabio Oliveira (Podemos) protocolou requerimento contra concessionárias de pedágio no Paraná. Caminhoneiros relatam cobranças mesmo com eixos suspensos em veículos vazios. O parlamentar cobra explicações e lembra que a legislação garante isenção nesses casos.
Bancada feminina x Arruda
A líder da bancada feminina da Alep, Mabel Canto, vai acionar o Conselho de Ética contra Ricardo Arruda (PL). Ele chamou a ministra do STF, Cármen Lúcia, de “bruxa” em plenário. Deputadas protestaram, classificando o ataque como ofensivo e desrespeitoso às mulheres. O presidente da Assembleia, Alexandre Curi, também criticou as falas de Arruda.
Convênios
O Governo do Estado celebrou mil convênios em seis meses, totalizando R$ 1,54 bilhão. Em Curitiba, foi assinado repasse de R$ 34,8 milhões para reciclagem asfáltica em 60 vias. O programa Asfalto Novo, Vida Nova já soma R$ 5,4 bilhões em investimentos urbanos.
Fundo soberano
A Secretaria da Fazenda apresentou em São Paulo a proposta do Fundo Estratégico do Paraná (FEPR). O objetivo é estruturar um fundo soberano para planejar o futuro financeiro do Estado. Reuniões com bancos mostraram interesse em investir no desenvolvimento e na sustentabilidade fiscal.
Poupatempo PR
Ratinho Junior lançou o Poupatempo Paraná, programa que centraliza serviços públicos em unidades físicas e digitais. Serão 20 postos, o primeiro em Curitiba em outubro, com até 7 milhões de atendimentos anuais. A meta é simplificar o acesso a documentos, licenças e orientações.
Emendas Pix
O ministro do STF Flávio Dino deu 15 dias para AGU e TCU apresentarem cronograma de fiscalização das emendas Pix (2020-2024). As transferências diretas, sem convênios, agilizam repasses, mas são criticadas por reduzir a transparência e dificultar o controle dos recursos.
Isenção IPTU
Restam menos de 15 dias para solicitar a isenção do IPTU e da Taxa de Lixo 2025 em Cascavel. O prazo encerra em 30 de setembro, e mais de 11 mil famílias já foram beneficiadas neste ano. O direito é garantido a quem possui apenas um imóvel e mora nele, tem renda de até R$ 3.036,00, está inscrito no CadÚnico e vive em situação de vulnerabilidade social. Os pedidos podem ser feitos online ou presencialmente no Paço Municipal.
Plantplan
Ao contrário do que foi divulgado na página 4 do Caderno Rural, edição do Jornal O Paraná de quarta-feira (17), no artigo “O mito do seguro rural e a verdadeira segurança do agronegócio”, de autoria do engenheiro agrônomo Leonardo Bresolin Galafassi, o nome correto da empresa é Plantplan.