Informe da Redação

Regulariza Paraná

Brasil e Cascavel -

O Governo do Paraná enviou à Assembleia Legislativa o projeto de lei que cria o Programa Regulariza Paraná. A iniciativa tem como objetivo oferecer condições especiais para que contribuintes quitem dívidas tributárias e não tributárias, como ICMS e débitos ambientais com o Instituto Água e Terra. A proposta busca aumentar a arrecadação e, ao mesmo tempo, reduzir os custos com cobranças judiciais e administrativas.

Audiência Pública



A possível privatização da Celepar foi discutida em audiência pública na Assembleia Legislativa do Paraná. Servidores e entidades alertaram para riscos à soberania nacional e à segurança dos dados da população. A Bancada de Oposição anunciou que acionará o STF com uma ADI e pedirá reunião com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. O processo, já em fase final, está temporariamente suspenso por decisão cautelar do Tribunal de Contas do Estado. O governo defende que a desestatização trará mais eficiência e inovação.

Ratinho Jr e Richa

O ex-governador do Paraná Beto Richa (PSDB) foi visto no Palácio Iguaçu na última segunda-feira (15), pela manhã. Segundo informações, Beto teria se reunido com o atual governador Ratinho Junior (PSD). O tema da conversa não foi revelado. No entanto, de acordo com o Blog Politicamente, entre os assuntos tratados estariam as eleições de 2026 — tanto o projeto presidencial de Ratinho quanto o processo de sucessão no Iguaçu.

Ratinho na Europa



O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), embarca na semana que vem para a Europa para cumprir agenda na Espanha e na Alemanha. O retorno está marcado para o fim do mês de setembro. Na Espanha, o compromisso é com a Sanepar. Já na Alemanha, Ratinho deve visitar a sede da empresa Zeiss.