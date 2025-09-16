Informe da Redação

Quintino na Acesc

Cascavel e Paraná -

O ex-vereador de Cascavel, Rômulo Quintino, assumiu na tarde de ontem (15) a Superintendência da Acesc (Administradora de Cemitérios e Serviços Funerários de Cascavel). Quintino substitui Beto Guilherme, que ocupava o cargo desde o início do governo Paranhos. Beto Guilherme deverá ser nomeado gestor da Cohavel (Companhia Municipal de Habitação de Cascavel).

Modernização legislativo



A Câmara de Cascavel iniciou um amplo processo de recuperação estrutural do prédio e modernização de equipamentos. Entre as ações estão reparos urgentes, como a porta automática de acesso, manutenção elétrica, reforma de banheiros e melhorias de acessibilidade. Também está prevista uma atualização na gestão da frota do legislativo, que deverá entrar em vigor nas próximas semanas.

Deputado assina ANPP



O Blog Politicamente informou que o deputado estadual Moacyr Fadel (PSD) assinou um ANPP (Acordo de Não Persecução Penal) com o Ministério Público do Paraná e suspendeu a ação penal em que responde por corrupção em um caso de 2009, quando era prefeito da cidade de Castro, na região dos Campos Gerais. O acordo foi homologado pelo juiz Gyordano B. W. Bordignon no final de agosto.

ANPP



O documento mostra que Moacyr Fadel se comprometeu a pagar R$ 180 mil à vista para reparar o dano. O montante, segundo o acordo, será destinado a entidade pública ou de interesse social indicada pelo juiz. Além do pagamento, o parlamentar confessou que, em 2009, quando era prefeito de Castro, recebeu R$ 15 mil em dinheiro de propina dentro da empresa Viação Cidade de Castro Ltda. Em troca do dinheiro, cita o MP, Fadel “possibilitou a manutenção ilegal do contrato de concessão”.