Informe da Redação

Relatoria da anistia

Brasil e Cascavel -
Com a crescente pressão de bolsonaristas e do Centrão pela votação da anistia na Câmara, deputados deflagraram, nos bastidores, uma disputa pela relatoria da proposta no plenário da Casa. Ao menos dois deputados despontam como favoritos para assumir a função: Tião Medeiros (PP) e Lafayette de Andrada (Republicanos).

Paranaense no páreo


Segundo caciques do Centrão, Tião conta com o apoio de lideranças do PP, como Arthur Lira (PP). Já Lafayette teria a simpatia do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos). Motta tem sido pressionado pela oposição a anunciar logo o relator da proposta. O presidente da Câmara, porém, resiste, por avaliar que o anúncio tumultuaria a vida dele e do futuro relator.

Regulamentação IA


Os impactos da inteligência artificial foram debatidos em audiência pública da comissão especial sobre o tema, na Câmara dos Deputados. A comissão analisa o Projeto de Lei 2338/23, que classifica os sistemas de IA conforme os níveis de risco para a vida humana. O projeto também trata de direitos autorais no desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial.

Aborto


O projeto que visa derrubar resolução do Conanda, que trata das diretrizes do aborto legal em crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, avança na Câmara dos Deputados. Nesta semana, o deputado federal Luiz Gastão (PSD), relator do PDL (Projeto de Decreto Legislativo) 3/2025, emitiu parecer favorável pela derrubada da Resolução 258/2024.

Saúde e educação


A Câmara dos Deputados aprovou, por unanimidade, a urgência para apreciação do projeto de lei complementar que exclui, do cálculo dos limites de despesas primárias, as despesas temporárias com educação pública e saúde previstas na legislação do Fundo Social do Pré-Sal. O projeto também retira essas despesas das metas fiscais.

Cartão corporativo


O Senado Federal aprovou a proposta de criação de uma lei para definir critérios de uso do cartão corporativo pelo Governo, impondo limites mais rígidos e criando mecanismos mais eficientes de fiscalização, além de fixar normas para a realização das despesas. A proposição é de autoria do senador Fabiano Contarato (PT), e o senador Sergio Moro (União Brasil), relator, apresentou parecer favorável e recomendou a aprovação de um substitutivo.

Alívio do tarifaço?


O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira (PT), disse que o voto divergente de Luiz Fux no julgamento da tentativa de golpe em curso no STF (Supremo Tribunal Federal) mostra ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Partido Republicano), que o Judiciário brasileiro é justo e isento e poderá aliviar as medidas impostas por Trump.

Permuta magistrados


Uma resolução aprovada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná permite que tribunais de todo o país promovam a permuta de magistrados entre si. Na prática, o TJPR poderá, por exemplo, ceder um desembargador para São Paulo e vice-versa — podendo até ocorrer triangulação entre magistrados de diferentes tribunais.

Foto: STF

Ministro Luiz Fux vota pela anulação do julgamento da trama golpista no STF que deveria estar na 1ª instância

Em um desdobramento de forte impacto no segundo dia de julgamento, o ministro Luiz Fux, ao analisar a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete acusados de tentativa de golpe de Estado, votou pela anulação completa do processo, acolhendo várias preliminares levantadas pelas defesas. Sua manifestação, em clara […]