Informe da Redação

Relatoria da anistia

Brasil e Cascavel -

Com a crescente pressão de bolsonaristas e do Centrão pela votação da anistia na Câmara, deputados deflagraram, nos bastidores, uma disputa pela relatoria da proposta no plenário da Casa. Ao menos dois deputados despontam como favoritos para assumir a função: Tião Medeiros (PP) e Lafayette de Andrada (Republicanos).

Paranaense no páreo



Segundo caciques do Centrão, Tião conta com o apoio de lideranças do PP, como Arthur Lira (PP). Já Lafayette teria a simpatia do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos). Motta tem sido pressionado pela oposição a anunciar logo o relator da proposta. O presidente da Câmara, porém, resiste, por avaliar que o anúncio tumultuaria a vida dele e do futuro relator.

Regulamentação IA



Os impactos da inteligência artificial foram debatidos em audiência pública da comissão especial sobre o tema, na Câmara dos Deputados. A comissão analisa o Projeto de Lei 2338/23, que classifica os sistemas de IA conforme os níveis de risco para a vida humana. O projeto também trata de direitos autorais no desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial.

Aborto



O projeto que visa derrubar resolução do Conanda, que trata das diretrizes do aborto legal em crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, avança na Câmara dos Deputados. Nesta semana, o deputado federal Luiz Gastão (PSD), relator do PDL (Projeto de Decreto Legislativo) 3/2025, emitiu parecer favorável pela derrubada da Resolução 258/2024.