Informe da Redação

Pedágio no Oeste
Os leilões dos lotes 4 e 5 da nova Concessão das Rodovias Integradas do Paraná serão realizados no próximo mês. Os editais de concessão foram publicados em meados de julho, totalizando mais de mil quilômetros e investimentos próximos de R$ 29,8 bilhões, entre obras e custos operacionais. Somando os 6 lotes, serão 3,3 mil quilômetros de rodovias federais e estaduais concedidas à iniciativa privada em contratos de três décadas de duração. O lote 5 contempla rodovias do Oeste do Paraná.
Moro convoca União
O senador Sergio Moro (União Brasil) convocou todos os membros da Executiva e do diretório do União Brasil do Paraná para uma reunião na próxima sexta-feira (12). É o primeiro ato como presidente estadual da legenda.
PLOA 2026
A população paranaense pode colaborar na elaboração do orçamento do Estado para o próximo ano. A Secretaria de Estado da Fazenda realiza em 23 de setembro a audiência pública sobre a Proposta de Lei Orçamentária Anual 2026. O encontro terá início às 9h, com 300 vagas ofertadas para participação presencial nas discussões. Para isso, é necessário realizar inscrição antecipada no site da Escola de Gestão do Paraná.
Obras urbanas
O Governo do Paraná autorizou diversas licitações para investimentos em infraestrutura e equipamentos em dez municípios de diferentes regiões, somando R$ 123,2 milhões. Desse total, R$ 45,7 milhões são destinados ao programa Asfalto Novo, Vida Nova, voltado à pavimentação de vias urbanas ainda em leito natural.
Custas judiciais
A Assembleia Legislativa do Paraná recebeu dois anteprojetos de lei que propõem atualização dos critérios para a cobrança de custas nos serviços de foro judicial e extrajudicial. Os ofícios encaminhados à Alep foram assinados pela presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Lídia Maejima. Segundo o TJPR, a nova tabela busca equilibrar as contas do Fundo da Justiça, garantindo proporcionalidade entre os custos dos serviços e as taxas cobradas.
Novas eleições
Eleitores de três municípios do Paraná voltarão às urnas no próximo dia 5 de outubro para escolher prefeito e vice-prefeito. As eleições suplementares em Cruzeiro do Iguaçu, São José e São Tomé foram convocadas pela Justiça Eleitoral devido à cassação dos mandatos dos prefeitos eleitos em 2024.
Candidatos
Em Cruzeiro do Iguaçu, a disputa será entre Dilmar Turmina (PDT) e Jean Cardoso (Republicanos). Vadeco (PSDB) e Joni Zanella Ferreira (PL) concorrerão em São José. Já em São Tomé, os candidatos a prefeito são João Paulo Fogo (Republicanos) e Paraíba (Solidariedade).
Privatização da Celepar
A Bancada de Oposição na Assembleia Legislativa do Paraná protocolou no Tribunal de Contas do Estado um pedido para derrubar o sigilo no processo de privatização da Celepar. O requerimento pede que o caso seja apreciado em Plenário no TCE-PR e que a representação seja pública, mantendo em sigilo apenas documentos que representem risco real à segurança do Estado.
Desagravo em Cascavel
A OAB Cascavel promoveu ontem (10) um ato público de desagravo em defesa da advocacia, em razão de ofensas dirigidas à classe. A solenidade foi realizada em frente ao Fórum Estadual de Cascavel. O episódio que motivou a medida ocorreu em 23 de abril de 2024, durante sessão do Tribunal do Júri na Comarca de Cascavel, quando o promotor de Justiça Thiago Trevizoli Justo se manifestou de forma ofensiva contra a advocacia.