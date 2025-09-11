Informe da Redação

Pedágio no Oeste

Os leilões dos lotes 4 e 5 da nova Concessão das Rodovias Integradas do Paraná serão realizados no próximo mês. Os editais de concessão foram publicados em meados de julho, totalizando mais de mil quilômetros e investimentos próximos de R$ 29,8 bilhões, entre obras e custos operacionais. Somando os 6 lotes, serão 3,3 mil quilômetros de rodovias federais e estaduais concedidas à iniciativa privada em contratos de três décadas de duração. O lote 5 contempla rodovias do Oeste do Paraná.

Moro convoca União

O senador Sergio Moro (União Brasil) convocou todos os membros da Executiva e do diretório do União Brasil do Paraná para uma reunião na próxima sexta-feira (12). É o primeiro ato como presidente estadual da legenda.

PLOA 2026

A população paranaense pode colaborar na elaboração do orçamento do Estado para o próximo ano. A Secretaria de Estado da Fazenda realiza em 23 de setembro a audiência pública sobre a Proposta de Lei Orçamentária Anual 2026. O encontro terá início às 9h, com 300 vagas ofertadas para participação presencial nas discussões. Para isso, é necessário realizar inscrição antecipada no site da Escola de Gestão do Paraná.

Obras urbanas

O Governo do Paraná autorizou diversas licitações para investimentos em infraestrutura e equipamentos em dez municípios de diferentes regiões, somando R$ 123,2 milhões. Desse total, R$ 45,7 milhões são destinados ao programa Asfalto Novo, Vida Nova, voltado à pavimentação de vias urbanas ainda em leito natural.

Custas judiciais

A Assembleia Legislativa do Paraná recebeu dois anteprojetos de lei que propõem atualização dos critérios para a cobrança de custas nos serviços de foro judicial e extrajudicial. Os ofícios encaminhados à Alep foram assinados pela presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Lídia Maejima. Segundo o TJPR, a nova tabela busca equilibrar as contas do Fundo da Justiça, garantindo proporcionalidade entre os custos dos serviços e as taxas cobradas.