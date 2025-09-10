Informe da Redação

Lauri é vice

O prefeito de Cascavel, Renato Silva (PL), encaminhou à Câmara de Cascavel um ofício designando o vereador Dr. Lauri (MDB) como vice-líder de Governo na Câmara. Como já adiantado pelo jornal Hoje Express na sexta-feira (5), a indicação de Lauri como vice-líder faz parte do embarque do MDB no Governo Renato Silva. A expectativa é de que, nas próximas semanas, o MDB possa passar a integrar o 1° “e/ou” 2° escalão do Paço.

Multa Antidrogas

A Câmara de Cascavel aprovou moção de apoio ao Projeto de Lei nº 2/2024, em tramitação na Assembleia Legislativa do Paraná. A proposta, de autoria de deputados estaduais, prevê multa pecuniária para pessoas flagradas consumindo drogas ilícitas em locais e logradouros públicos no Estado.

Paraná e Paraguai

O governador Ratinho Junior recebeu ontem (9), no Palácio Iguaçu, em Curitiba, o presidente do Paraguai, Santiago Peña, para discutir as oportunidades de parcerias e investimentos, além do aprofundamento das relações comerciais entre o Paraná e o país vizinho. Empresários e entidades de vários setores acompanharam o encontro, que finalizou uma agenda bilateral de dois dias.

Sinalização urbana

O governo do Paraná irá anunciar hoje (10) um investimento de R$ 100 milhões para a implantação de sinalização de trânsito nos 399 municípios do Estado, por meio do programa Sinaliza Paraná. Todos os municípios poderão formalizar o termo de cooperação por meio do edital de chamamento público, disponível no site do Detran-PR.

Gomyde na Invest

A sondagem para que o ex-candidato ao governo do Paraná no pleito de 2022, Ricardo Gomyde (MDB), assumisse o Ministério do Esporte no governo Lula não avançou, mantendo André Fufuca (PP) no cargo. Dois dias após os telefonemas de Brasília, Gomyde foi nomeado assessor de desenvolvimento econômico na Invest Paraná, órgão ligado ao governo Ratinho Junior.