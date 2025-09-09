Informe da Redação

Vereador licenciado

O vereador cascavelense Edson Souza (MDB) solicitou licença do mandato por 31 dias para tratar de assuntos pessoais. Durante o período, quem assume a vaga é o primeiro suplente do partido, Josias de Souza. A posse de Josias será realizada na tarde desta terça-feira (9), às 13h30, no gabinete da presidência da Câmara Municipal. Quem assume interinamente a primeira secretaria da Câmara de Cascavel é o vereador Cidão da Telepar (Podemos).

Segurança Hídrica

O Governo do Paraná e o Banco Mundial avançam na estruturação do Programa de Segurança Hídrica, que prevê investimento de US$ 263 milhões. Em reuniões realizadas ao longo desta semana, técnicos de secretarias estaduais e da instituição financeira trabalharam no detalhamento das ações. O objetivo é garantir segurança hídrica para usos múltiplos no Paraná, no contexto das mudanças climáticas, e ampliar a disponibilidade de água, inclusive para expansão das áreas agrícolas.

BRICS

Os líderes dos países do Brics discutiram ontem (8) como ampliar os mecanismos de comércio entre as nações do bloco de países emergentes. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva organizou uma cúpula virtual com o objetivo de coordenar estratégias centradas no multilateralismo, em meio à nova política dos Estados Unidos de elevar tarifas de parceiros comerciais.

Retomada julgamento

O STF retoma hoje (9) o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais sete aliados por uma suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. O julgamento começou na semana passada, quando foram apresentadas as sustentações das defesas do ex-presidente e dos demais acusados, além da manifestação do procurador-geral da República, Paulo Gonet, favorável à condenação de todos os réus. Nesta semana, o colegiado inicia a votação dos pareceres dos ministros. (confira matéria na página 5)