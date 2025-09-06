Informe da redação

Cascavel e Paraná - No próximo domingo 7 de setembro, às 15h, a direita de Cascavel realiza uma mobilização em frente à Praça da Bíblia. O encontro tem como bandeira a defesa da liberdade, dos valores e princípios considerados fundamentais pelos organizadores. A convocação pede que os participantes compareçam vestidos de verde e amarelo e tragam suas famílias para o evento.

Pauta magra

A primeira sessão da Câmara de Cascavel após o feriado de 7 de setembro promete pouca movimentação. Na ordem do dia desta segunda-feira (8), predominam projetos protocolares: utilidade pública a uma entidade social, inclusão de romaria no calendário oficial, apoio a cursinhos populares, título honorário e uma moção de apoio. Nada que deva gerar grandes embates no plenário.

Postulantes ao Iguaçu

Faltando mais de um ano para as urnas, a corrida pelo Palácio Iguaçu já esquenta o cenário político paranaense e movimenta partidos em busca de espaço. Até agora, a mídia relaciona nove pré-candidatos ao Palácio Iguaçu, sendo a maioria do PSD do governador Ratinho Junior.

Candidatos

No PSD, os cotados são Alexandre Curi, Guto Silva, Darci Piana e Rafael Greca. Pelo MDB, aparece Renato Adur; no União Brasil, o senador Sergio Moro. Também estão na disputa Paulo Martins (Novo), Requião Filho (PDT) e Enio Verri (PT).

