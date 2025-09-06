Informe da redação

Cascavel e Paraná - No próximo domingo 7 de setembro, às 15h, a direita de Cascavel realiza uma mobilização em frente à Praça da Bíblia. O encontro tem como bandeira a defesa da liberdade, dos valores e princípios considerados fundamentais pelos organizadores. A convocação pede que os participantes compareçam vestidos de verde e amarelo e tragam suas famílias para o evento.
Pauta magra
A primeira sessão da Câmara de Cascavel após o feriado de 7 de setembro promete pouca movimentação. Na ordem do dia desta segunda-feira (8), predominam projetos protocolares: utilidade pública a uma entidade social, inclusão de romaria no calendário oficial, apoio a cursinhos populares, título honorário e uma moção de apoio. Nada que deva gerar grandes embates no plenário.
Postulantes ao Iguaçu
Faltando mais de um ano para as urnas, a corrida pelo Palácio Iguaçu já esquenta o cenário político paranaense e movimenta partidos em busca de espaço. Até agora, a mídia relaciona nove pré-candidatos ao Palácio Iguaçu, sendo a maioria do PSD do governador Ratinho Junior.
Candidatos
No PSD, os cotados são Alexandre Curi, Guto Silva, Darci Piana e Rafael Greca. Pelo MDB, aparece Renato Adur; no União Brasil, o senador Sergio Moro. Também estão na disputa Paulo Martins (Novo), Requião Filho (PDT) e Enio Verri (PT).
Comando do UP
Em conversa com o novo presidente do União Brasil no Paraná, senador Sergio Moro, a presidente estadual do PP, deputada Maria Victoria, disse que os dois concordam que a definição do comando da Federação União Progressista no Estado ocorrerá em conjunto, em momento posterior.
Recursos para municípios
O Projeto de Lei 1478/2025, em análise na Câmara dos Deputados, prevê que municípios com guarda municipal possam acessar recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. Os valores seriam destinados a equipamentos, capacitação e obras. Já aprovado na Comissão de Segurança Pública, o texto segue para outras comissões antes de ir ao Senado.
Motta e anistia
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, afirmou que ainda não há definição sobre a inclusão, na pauta do Plenário, do projeto que concede anistia aos acusados de golpe de Estado. Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil), afirmou nesta semana ser contrário a uma anistia ampla e geral, como defende o PL, partido do ex-presidente. Ele informou que deve apresentar um texto alternativo sobre o tema.
Autonomia BC
Senadores da base do governo e da oposição criticaram a proposta em discussão na Câmara dos Deputados que permitiria ao Congresso demitir diretores do Banco Central (PLP 19/2023). Eles defenderam a manutenção da autonomia da instituição, hoje assegurada por mandatos fixos de quatro anos. O senador Plínio Valério (PSDB) considera o projeto dos deputados um “retrocesso”. Ele foi autor do projeto que gerou a lei de autonomia do BC.
Dívidas rurais
O Governo Federal publicou uma Medida Provisória de renegociação de dívidas rurais. Serão R$ 12 bilhões para apoiar até 100 mil produtores, principalmente pequenos e médios agricultores que sofreram com secas e enchentes nos últimos anos. O objetivo do governo com essa MP é proporcionar condições mais favoráveis para que agricultores endividados regularizem sua situação financeira e mantenham a produção de alimentos.