Informe da Redação

Paranhos na CPI do Abuso
O ex-prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos (PL), será ouvido pelos vereadores da CPI do Abuso, que tramita na Câmara de Cascavel e investiga a condução do processo de apuração de abuso sexual cometido em um CMEI. A oitiva será no Plenário da Câmara, às 9h. A CPI é presidida pelo vereador Everton Guimarães (PMB) e tem Hudson Moreschi (Podemos) como relator, Contador Mazutti (PL) como secretário e os vereadores Valdecir Alcantara (PP) e Dr. Lauri (MDB) como membros.
Sem consenso
Em nota oficial, a executiva estadual do PP (Partido Progressistas) no Paraná informou que ainda não há consenso quanto à indicação da presidência da Federação União Progressista (UP) no Estado. Segundo o texto, “a falta de consenso reflete na impossibilidade do registro de candidatura ao Governo do Estado na Justiça Eleitoral”. A nota acrescenta que a indefinição se deve à assunção do senador Sergio Moro à presidência do União Brasil no Paraná, um dos partidos que compõem a federação.
Francischini renunciou
Na manhã de ontem (4), o deputado federal Felipe Francischini comunicou a renúncia à presidência do União Brasil do Paraná — abrindo espaço para o senador Sergio Moro assumir o diretório estadual. A saída evitou o desgaste interno de o partido ter de julgar o pedido de intervenção feito por Moro. Em nota, Francischini agradeceu e disse que ainda não definiu o futuro político.
No Podemos?
Segundo a imprensa da Capital, comenta-se nos bastidores de Brasília que Renata Abreu, presidente nacional do Podemos, teria aberto as portas para ele. Dentro do Podemos do Paraná, o convite dividiu filiados com mandato: alguns comemoraram, outros torceram o nariz.
Ratinho em Foz
O governador do Paraná, Ratinho Junior, e o presidente do Centre Pompidou, Laurent Le Bon, apresentam nesta sexta-feira (5) o projeto arquitetônico do Centre Pompidou Paraná, em Foz do Iguaçu. A ação faz parte da primeira ativação do espaço, realizada com um pavilhão temporário, com oficinas, interações e palestras de quinta-feira a sábado.
Mais que Energia
A Itaipu Binacional divulgou a segunda chamada do Edital 01/2024 do programa Itaipu Mais que Energia, em parceria com a Caixa Econômica Federal. Foram selecionadas 330 entidades de 167 municípios do Paraná e do sul do Mato Grosso do Sul, que receberão R$ 83,3 milhões para execução de projetos sociais e ambientais. Na primeira chamada, em 30 de abril, já haviam sido beneficiadas 689 organizações, com quase R$ 222 milhões.
Conselho de Ética
O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados instaurou 14 processos contra parlamentares por acusação de quebra de decoro. Entre eles, o deputado federal paranaense Sargento Fahur (PSD), que pode ser advertido ou até perder o mandato. De acordo com o processo 19/25, o Psol acusa Fahur de ter feito comentário que soou como ameaça ao deputado Pastor Henrique Vieira (Psol).
Um mês para o “Caramelo”
Para celebrar o Setembro Caramelo, mês dedicado a ações de adoção consciente de animais domésticos, o deputado Alexandre Amaro (REP) promoveu, ontem (3), sessão solene no Plenário em homenagem às entidades e aos protetores da causa animal, reunindo protetores, ativistas animal, representante de organizações e órgãos dedicados à proteção e ao bem-estar animal. “Fico muito feliz de estar aqui nesta Casa, trazendo nossos pets e divulgando a lei que deu origem ao Setembro Caramelo. Ela nasceu da importância de valorizar o ‘caramelo’, que é considerado o cachorro mais brasileiro de todos, mas infelizmente é um dos menos adotados, junto com os cães pretos”, afirmou o deputado.