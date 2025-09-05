Informe da Redação

Paranhos na CPI do Abuso

O ex-prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos (PL), será ouvido pelos vereadores da CPI do Abuso, que tramita na Câmara de Cascavel e investiga a condução do processo de apuração de abuso sexual cometido em um CMEI. A oitiva será no Plenário da Câmara, às 9h. A CPI é presidida pelo vereador Everton Guimarães (PMB) e tem Hudson Moreschi (Podemos) como relator, Contador Mazutti (PL) como secretário e os vereadores Valdecir Alcantara (PP) e Dr. Lauri (MDB) como membros.

Sem consenso

Em nota oficial, a executiva estadual do PP (Partido Progressistas) no Paraná informou que ainda não há consenso quanto à indicação da presidência da Federação União Progressista (UP) no Estado. Segundo o texto, “a falta de consenso reflete na impossibilidade do registro de candidatura ao Governo do Estado na Justiça Eleitoral”. A nota acrescenta que a indefinição se deve à assunção do senador Sergio Moro à presidência do União Brasil no Paraná, um dos partidos que compõem a federação.

Francischini renunciou

Na manhã de ontem (4), o deputado federal Felipe Francischini comunicou a renúncia à presidência do União Brasil do Paraná — abrindo espaço para o senador Sergio Moro assumir o diretório estadual. A saída evitou o desgaste interno de o partido ter de julgar o pedido de intervenção feito por Moro. Em nota, Francischini agradeceu e disse que ainda não definiu o futuro político.

No Podemos?

Segundo a imprensa da Capital, comenta-se nos bastidores de Brasília que Renata Abreu, presidente nacional do Podemos, teria aberto as portas para ele. Dentro do Podemos do Paraná, o convite dividiu filiados com mandato: alguns comemoraram, outros torceram o nariz.