Informe da Redação

Moro presidente
Um acordo entre líderes do União Brasil vai levar o senador Sergio Moro a assumir a presidência do União Brasil no Paraná — substituindo Felipe Francischini. Ao assumir o comando do partido, Moro pavimenta sua candidatura ao governo do Paraná em 2026. Com um fundo partidário robusto e bom tempo de rádio e TV, Moro, que já lidera as pesquisas de intenção de voto, ganha musculatura na corrida pelo Palácio Iguaçu.
Solidariedade/PRD
A cúpula da recém-formada federação Solidariedade/PRD se reuniu tanto com o governador do Paraná, Ratinho Junior, quanto com o deputado Alexandre Curi, presidente da Assembleia Legislativa do Paraná. Somada ao encontro, dias atrás, com o senador Sergio Moro, a nova legenda acena para os três potenciais candidatos na corrida pelo governo do Estado em 2026.
Francischini no comando
No Paraná, a federação será comandada por Fernando Francischini, que já começou a se aquecer para a disputa em 2026. O plano inicial é disputar uma cadeira de deputado federal, mas, dependendo da conjuntura política, a ideia pode ser revista. Ricardo Franco, do PRD, fica com a vice-presidência e também vai buscar uma vaga na Câmara Federal.
Riquezas do Oeste
O Governo do Paraná realiza nesta quinta-feira (4), em Cascavel, a solenidade de oficialização de mais um Território Turístico do Paraná, que será denominado Território Riquezas do Oeste. Trata-se de uma estratégia para impulsionar o turismo e aproveitar, com excelência, o potencial de cada região. Ao todo, serão criados 18 territórios no Estado.
Ficha Limpa
O Plenário do Senado Federal aprovou o PLP 192/2023, que altera as regras eleitorais, especificamente em relação às normas de inelegibilidade. Um ajuste proposto pelo senador Sergio Moro (União Brasil) e acatado pelo relator da matéria, senador Weverton Rocha (PDT), manteve as regras atuais da Lei da Ficha Limpa para os crimes graves. Com a aprovação no Senado, o texto segue para sanção presidencial.
Inelegibilidade
Agora, a regra geral será de que o prazo de oito anos de inelegibilidade começa a contar a partir da condenação ou da perda do mandato. Atualmente, a Lei da Ficha Limpa prevê que o impedimento de disputar eleições só começa a contar após o cumprimento da pena. O senador Marcelo Castro (MDB) advertiu que condenados por crimes eleitorais ficarão fora apenas de uma eleição.
PEC dos Precatórios
O Plenário do Senado Federal aprovou a proposta de emenda à Constituição que altera as regras sobre o pagamento de precatórios (PEC 66/2023). A proposta foi aprovada sem mudanças em relação ao texto da Câmara e agora irá à promulgação — prevista para a próxima terça-feira (9), às 15 horas. O texto retira os precatórios do limite de despesas primárias da União a partir de 2026 e limita o pagamento dessas dívidas por Estados e municípios.
Gestão dos Correios
A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado aprovou requerimento para apurar possíveis irregularidades na administração dos Correios. O relator, Flávio Bolsonaro (PL), afirmou que a investigação é importante diante de “gravíssimas denúncias apontadas numa instituição de tamanha relevância como os Correios”.