Informe da Redação

Moro presidente

Um acordo entre líderes do União Brasil vai levar o senador Sergio Moro a assumir a presidência do União Brasil no Paraná — substituindo Felipe Francischini. Ao assumir o comando do partido, Moro pavimenta sua candidatura ao governo do Paraná em 2026. Com um fundo partidário robusto e bom tempo de rádio e TV, Moro, que já lidera as pesquisas de intenção de voto, ganha musculatura na corrida pelo Palácio Iguaçu.

Solidariedade/PRD

A cúpula da recém-formada federação Solidariedade/PRD se reuniu tanto com o governador do Paraná, Ratinho Junior, quanto com o deputado Alexandre Curi, presidente da Assembleia Legislativa do Paraná. Somada ao encontro, dias atrás, com o senador Sergio Moro, a nova legenda acena para os três potenciais candidatos na corrida pelo governo do Estado em 2026.

Francischini no comando

No Paraná, a federação será comandada por Fernando Francischini, que já começou a se aquecer para a disputa em 2026. O plano inicial é disputar uma cadeira de deputado federal, mas, dependendo da conjuntura política, a ideia pode ser revista. Ricardo Franco, do PRD, fica com a vice-presidência e também vai buscar uma vaga na Câmara Federal.

Riquezas do Oeste

O Governo do Paraná realiza nesta quinta-feira (4), em Cascavel, a solenidade de oficialização de mais um Território Turístico do Paraná, que será denominado Território Riquezas do Oeste. Trata-se de uma estratégia para impulsionar o turismo e aproveitar, com excelência, o potencial de cada região. Ao todo, serão criados 18 territórios no Estado.