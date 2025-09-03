Informe da Redação

Curi preferido

Uma sondagem eleitoral divulgada ontem (2) pela Paraná Pesquisas indica que, entre os pré-candidatos governistas ao Palácio Iguaçu em 2026, o nome preferido é o do atual presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi (PSD). Ele alcança 38,2% das intenções de voto. Em segundo lugar está o secretário estadual das Cidades, Guto Silva (PSD), com 11%. O terceiro colocado é o vice-governador Darci Piana (PSD), com 8,8%, seguido pelo secretário estadual da Fazenda, Norberto Ortigara (PSD), com 3,4%.

Xadrez interno

A pesquisa reforça que, embora Curi esteja bem na frente na preferência do eleitor, a sucessão no Paraná depende do xadrez interno do PSD e da habilidade de Ratinho em costurar consensos. O quadro, por ora, é de favoritismo, mas não de unanimidade. O levantamento ouviu 1.005 entrevistados presencialmente em Curitiba e nos 28 municípios da Região Metropolitana. O grau de confiança é de 95% e a margem de erro é de 3,2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Desestatização Celepar

O Governo do Paraná realiza hoje (3) audiência pública para ouvir a sociedade sobre a desestatização da Celepar (Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná). Promovida pelo Conselho de Controle das Empresas Estaduais, a audiência será virtual e apresentará os principais aspectos do processo. A desestatização da Celepar tem base na Lei 22.188/2024, aprovada em novembro pela Assembleia Legislativa.

União e PP fora

As direções nacionais do PP e do União Brasil decidiram proibir todos os filiados de ocuparem cargos no governo federal. A medida, que ainda precisa ser votada pelas Executivas Nacionais, atinge os ministros do Esporte, André Fufuca (PP), e do Turismo, Celso Sabino (União).