Informe da Redação

Pesquisa na rua

Segundo informações recebidas pela coluna, um instituto de pesquisa está nas ruas de Cascavel realizando um levantamento sobre o cenário eleitoral de 2026. Entre as perguntas estava a seguinte: para quem você votaria para deputado federal nas eleições de 2026?

Nova pesquisa

A Paraná Pesquisas divulga nesta quarta-feira (3) um novo levantamento sobre a disputa pelo Governo e pelo Senado no Paraná. A expectativa é grande, sobretudo no campo do governador Ratinho Júnior (PSD), que enfrenta divisões internas e mágoas antigas. O senador Sergio Moro, líder nas sondagens até aqui, acompanha de camarote o racha nas hostes governistas e a dificuldade da centro-esquerda em apresentar um nome consistente.

Bombeiros do Iguaçu

Bombeiros políticos do Palácio Iguaçu foram acionados para conter uma possível crise no PSD após a pesquisa Quaest apontar apenas Guto Silva como candidato ao governo do Paraná em 2026. O movimento teria irritado aliados de Rafael Greca e Alexandre Curi, que reagiram com sinais de aproximação a outros partidos. Enquanto isso, Guto acelera sua presença nas redes e busca apoio de marqueteiros para consolidar o favoritismo de Ratinho Junior, mas nos bastidores o clima é de ebulição e divisão dentro da sigla.

Todos liberados

Uma fonte palaciana do jornal O Paraná informou que o governado Ratinho Junior (PSD) teria “liberado” todos os pré-candidatos para a pré-campanha, Guto Silva, Rafael Greca, Alexandre Curi, Norberto Ortigara, Marcio Nunes, entre outros aliados que tem pretensões em 2026. No entanto, o escolhido seria aquele que demonstrasse melhor desempenho nas pesquisas eleitorais e seria definido somente no próximo ano.

PDT do PR

O PDT do Paraná realizou um encontro estadual para fortalecer o projeto eleitoral, que inclui a pré-candidatura do deputado estadual Requião Filho (PDT) ao governo do Estado em 2026. Com a presença do presidente nacional do partido, Carlos Lupi, que deixou o governo Lula pós o escândalo do roubo dos aposentados, o evento mobilizou lideranças e promoveu novas filiações.