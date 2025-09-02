Informe da Redação

Pesquisa na rua
Segundo informações recebidas pela coluna, um instituto de pesquisa está nas ruas de Cascavel realizando um levantamento sobre o cenário eleitoral de 2026. Entre as perguntas estava a seguinte: para quem você votaria para deputado federal nas eleições de 2026?
Nova pesquisa
A Paraná Pesquisas divulga nesta quarta-feira (3) um novo levantamento sobre a disputa pelo Governo e pelo Senado no Paraná. A expectativa é grande, sobretudo no campo do governador Ratinho Júnior (PSD), que enfrenta divisões internas e mágoas antigas. O senador Sergio Moro, líder nas sondagens até aqui, acompanha de camarote o racha nas hostes governistas e a dificuldade da centro-esquerda em apresentar um nome consistente.
Bombeiros do Iguaçu
Bombeiros políticos do Palácio Iguaçu foram acionados para conter uma possível crise no PSD após a pesquisa Quaest apontar apenas Guto Silva como candidato ao governo do Paraná em 2026. O movimento teria irritado aliados de Rafael Greca e Alexandre Curi, que reagiram com sinais de aproximação a outros partidos. Enquanto isso, Guto acelera sua presença nas redes e busca apoio de marqueteiros para consolidar o favoritismo de Ratinho Junior, mas nos bastidores o clima é de ebulição e divisão dentro da sigla.
Todos liberados
Uma fonte palaciana do jornal O Paraná informou que o governado Ratinho Junior (PSD) teria “liberado” todos os pré-candidatos para a pré-campanha, Guto Silva, Rafael Greca, Alexandre Curi, Norberto Ortigara, Marcio Nunes, entre outros aliados que tem pretensões em 2026. No entanto, o escolhido seria aquele que demonstrasse melhor desempenho nas pesquisas eleitorais e seria definido somente no próximo ano.
PDT do PR
O PDT do Paraná realizou um encontro estadual para fortalecer o projeto eleitoral, que inclui a pré-candidatura do deputado estadual Requião Filho (PDT) ao governo do Estado em 2026. Com a presença do presidente nacional do partido, Carlos Lupi, que deixou o governo Lula pós o escândalo do roubo dos aposentados, o evento mobilizou lideranças e promoveu novas filiações.
Renato Adur
O vice-presidente do MDB do Paraná, Renato Adur, vem sendo estimulado, inclusive pela direção nacional do partido, a ter o seu nome lançado como pré-candidato ao Palácio Iguaçu nas eleições de 2026. ”Se for este o desejo do partido, estaremos à disposição”, disse Adur no fim de semana que passou diante do quadro que está se apresentando na corrida eleitoral. Renato já foi deputado estadual por três mandatos e que também presidiu o diretório estadual do MDB.
PL contra Moro?
O PL de Jair Bolsonaro decidiu abrir mão da última cartada que teria no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para tentar cassar o mandato de Sergio Moro (União Brasil) no Senado. Na sexta-feira (29), a Corte Eleitoral publicou acórdão do julgamento de maio no qual rejeitou, por unanimidade, a cassação do mandato de Moro que havia sido pedida por PL e PT.
Sem recurso
Com a publicação do acórdão, o TSE abriu prazo para os dois partidos apresentarem eventuais embargos. O PL, contudo, decidiu não apresentar novo recurso por ora. O prazo para os partidos apresentarem eventuais embargos no TSE vence na quarta-feira (3). Além disso, as siglas terão mais 15 dias para eventuais recursos ao STF.
Indulto Bolsonaro
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que seu primeiro ato caso fosse eleito e assumisse a Presidência da República seria o de conceder indulto ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). “Na hora. 1º ato”. Depois declarou: “Eu não sou candidato à Presidência, vou deixar isso bem claro”.