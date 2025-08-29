Informe da Redação

Prefeito na CPI

A CPI da Câmara de Cascavel que apura eventuais omissões, falhas processuais e atrasos que permitiram a permanência de um servidor condenado por abuso sexual em um CMEI de Cascavel ouve, nesta sexta-feira (29), o prefeito de Corbélia, Tiago Stefanello, que foi chefe de gabinete na gestão de Paranhos. Também serão ouvidos Tales Ried, Laura Leite, atual presidente da Transitar e que, no governo passado, integrou a Procuradoria Jurídica, e Vanilce da Silva Pohl, ex-secretária de Planejamento da gestão anterior, que se aposentou no início deste ano.

Aprovação Ratinho

A gestão do governador Ratinho Junior no Paraná alcançou um novo recorde de aprovação junto aos paranaenses, chegando a 85% da população estadual. É o que aponta o mais recente levantamento conduzido pelo instituto Paraná Pesquisas.

Ratinho x Lula

Os números de Ratinho Junior contrastam com os de Lula no Paraná. Na contramão do governador, o presidente segue sendo desaprovado pela maioria absoluta dos paranaenses: 65,4% dos entrevistados avaliam a gestão petista como negativa. A Paraná Pesquisas entrevistou, de forma presencial, 1.550 eleitores paranaenses de 62 municípios de todas as regiões do estado, entre os dias 23 e 27 de agosto.

Crimes contra forças

O deputado estadual Delegado Tito Barichello (União Brasil), líder do Bloco Parlamentar de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Paraná, apresentou um projeto de lei que cria o Cadastro Estadual de Condenados pela Prática de Crimes Contra a Vida de Agentes das Forças de Segurança Pública. A proposta abrange policiais civis, militares, penais, científicos, bombeiros militares, guardas municipais, agentes de trânsito e socioeducativos, vítimas de crimes dolosos cometidos no exercício da função ou em razão dela.