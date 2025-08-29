Informe da Redação

Prefeito na CPI
A CPI da Câmara de Cascavel que apura eventuais omissões, falhas processuais e atrasos que permitiram a permanência de um servidor condenado por abuso sexual em um CMEI de Cascavel ouve, nesta sexta-feira (29), o prefeito de Corbélia, Tiago Stefanello, que foi chefe de gabinete na gestão de Paranhos. Também serão ouvidos Tales Ried, Laura Leite, atual presidente da Transitar e que, no governo passado, integrou a Procuradoria Jurídica, e Vanilce da Silva Pohl, ex-secretária de Planejamento da gestão anterior, que se aposentou no início deste ano.
Aprovação Ratinho
A gestão do governador Ratinho Junior no Paraná alcançou um novo recorde de aprovação junto aos paranaenses, chegando a 85% da população estadual. É o que aponta o mais recente levantamento conduzido pelo instituto Paraná Pesquisas.
Ratinho x Lula
Os números de Ratinho Junior contrastam com os de Lula no Paraná. Na contramão do governador, o presidente segue sendo desaprovado pela maioria absoluta dos paranaenses: 65,4% dos entrevistados avaliam a gestão petista como negativa. A Paraná Pesquisas entrevistou, de forma presencial, 1.550 eleitores paranaenses de 62 municípios de todas as regiões do estado, entre os dias 23 e 27 de agosto.
Crimes contra forças
O deputado estadual Delegado Tito Barichello (União Brasil), líder do Bloco Parlamentar de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Paraná, apresentou um projeto de lei que cria o Cadastro Estadual de Condenados pela Prática de Crimes Contra a Vida de Agentes das Forças de Segurança Pública. A proposta abrange policiais civis, militares, penais, científicos, bombeiros militares, guardas municipais, agentes de trânsito e socioeducativos, vítimas de crimes dolosos cometidos no exercício da função ou em razão dela.
Segurança Pública
A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 1478/25, que permite a transferência de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para os municípios que possuam guarda municipal. Atualmente, o fundo repassa verbas apenas para a União, os estados e o Distrito Federal. Os valores são destinados a ações como compra de equipamentos, capacitação de agentes e construção de delegacias.
Adultização
O plenário do Senado Federal aprovou, em votação simbólica, o Projeto de Lei n° 2628/2022, que estabelece regras para proteção e prevenção de crimes contra crianças e adolescentes em ambientes digitais. É o chamado PL contra a “adultização” de crianças. O texto já havia passado pela Câmara dos Deputados na semana passada e agora seguirá para sanção presidencial.
Bolsonaro e Lula
Pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada ontem (28) mostra que o presidente Lula (PT) está tecnicamente empatado com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em possíveis cenários eleitorais para 2026. A AtlasIntel fez a seguinte pergunta: “Se as eleições presidenciais fossem acontecer neste próximo domingo e se os candidatos fossem os mesmos de 2022, inclusive Lula e Bolsonaro, em quem você votaria?”. Em um cenário de 1º turno, Bolsonaro soma 45,4% dos votos, enquanto Lula tem 44,6%.
Estimulado
No cenário estimulado, Lula aparece com 44,1%, seguido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com 31,8%; Romeu Zema, de Minas Gerais, aparece com 4,4%; Ratinho Junior, do Paraná, com 4%; Pablo Marçal tem 3,6%; Ciro Gomes, 3,4%; Ronaldo Caiado, de Goiás, 3,2%; e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, tem 1,4%. Não sabe, branco e nulo somam 4,2%.