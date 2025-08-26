Informe da Redação

Novo hospital em Cascavel?
Os vereadores de Cascavel debateram, durante a sessão de ontem (25), a articulação política entre as classes políticas da região para viabilizar a construção de um hospital para Cascavel. O debate foi capitaneado pelo presidente da Casa, vereador Tiago Almeida (Republicanos). O presidente pediu que todos os colegas, independentemente de partidos ou ideologias, se unam para buscar recursos junto ao governo federal, estadual e financiamento do SUS.
Reunião pública
Almeida ainda propôs a realização de uma reunião pública com todos os representantes de Cascavel, 10ª Regional de Saúde, Secretaria de Saúde do Paraná, Secretaria Municipal de Saúde, entidades e sociedade civil organizada para discutir a pauta.
Acordo Petrobras
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região encerrou a primeira fase das atividades desenvolvidas no processo do Caso Petrobras e divulgou o balanço das ações referente à destinação dos valores do acordo sobre as indenizações do vazamento de petróleo da Refinaria Presidente Getúlio Vargas, em julho de 2000. Do valor total, a Justiça aprovou projetos ambientais e autorizou o uso de mais de R$ 600 milhões para a execução de mais de 100 projetos de reparação e preservação ambiental em todas as regiões do Paraná.
PEC dos Precatórios
Especialistas avaliam que a PEC dos Precatórios, defendida pelo governo para ter mais espaço fiscal, é um risco de “calote perpétuo”. O texto altera a forma como o governo federal, os Estados e os municípios pagam seus precatórios – dívidas do governo reconhecidas pela Justiça. Além de revogar o prazo e criar um modelo sem data para quitação, a proposta limita o pagamento anual a um percentual da receita de cada ente federativo.
Reforma administrativa
O presidente da Câmara Federal, deputado Hugo Motta (Republicanos), anunciou a realização de uma Comissão Geral para discutir a reforma administrativa. Segundo ele, a iniciativa foi definida em acordo com o coordenador da proposta, deputado Pedro Paulo (PSD).
Extradição ex-assessor
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, requereu ao Ministério da Justiça a extradição de Eduardo Tagliaferro, seu ex-assessor no Tribunal Superior Eleitoral, da Itália para o Brasil. O ex-assessor foi denunciado pela PGR pelo vazamento para a imprensa de conversas entre servidores do STF e do TSE que assessoravam diretamente Moraes em 2024, quando o ministro presidiu a Corte Eleitoral.
PEC do BC
O governo do presidente Lula (PT) abriu espaço para judicializar a PEC que versa sobre a autonomia financeira do Banco Central. A medida se dará caso o texto avance no Congresso nos termos do relatório do senador Plínio Valério (PSDB). O ponto principal de discordância se refere à mudança da natureza jurídica: conforme o parecer, a autoridade monetária deixa de ser uma autarquia e passa a ser uma empresa pública com natureza especial, dotada de personalidade jurídica de direito privado.
PSD com Tarcísio?
O presidente do PSD, Gilberto Kassab, disse que a candidatura à presidência de Tarcísio de Freitas (Republicanos), atual governador de São Paulo, pode causar uma “reflexão” em seu partido, que hoje, ao menos publicamente, defende a candidatura do governador paranaense, Ratinho Júnior, a presidente. “Uma candidatura de Tarcísio poderia levar o PSD a uma reflexão e eventual apoio nas eleições presidenciais“, disse Kassab.