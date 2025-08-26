Informe da Redação

Novo hospital em Cascavel?

Os vereadores de Cascavel debateram, durante a sessão de ontem (25), a articulação política entre as classes políticas da região para viabilizar a construção de um hospital para Cascavel. O debate foi capitaneado pelo presidente da Casa, vereador Tiago Almeida (Republicanos). O presidente pediu que todos os colegas, independentemente de partidos ou ideologias, se unam para buscar recursos junto ao governo federal, estadual e financiamento do SUS.

Reunião pública

Almeida ainda propôs a realização de uma reunião pública com todos os representantes de Cascavel, 10ª Regional de Saúde, Secretaria de Saúde do Paraná, Secretaria Municipal de Saúde, entidades e sociedade civil organizada para discutir a pauta.

Acordo Petrobras

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região encerrou a primeira fase das atividades desenvolvidas no processo do Caso Petrobras e divulgou o balanço das ações referente à destinação dos valores do acordo sobre as indenizações do vazamento de petróleo da Refinaria Presidente Getúlio Vargas, em julho de 2000. Do valor total, a Justiça aprovou projetos ambientais e autorizou o uso de mais de R$ 600 milhões para a execução de mais de 100 projetos de reparação e preservação ambiental em todas as regiões do Paraná.

PEC dos Precatórios

Especialistas avaliam que a PEC dos Precatórios, defendida pelo governo para ter mais espaço fiscal, é um risco de “calote perpétuo”. O texto altera a forma como o governo federal, os Estados e os municípios pagam seus precatórios – dívidas do governo reconhecidas pela Justiça. Além de revogar o prazo e criar um modelo sem data para quitação, a proposta limita o pagamento anual a um percentual da receita de cada ente federativo.