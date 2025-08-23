Informe da Redação

Cascavel e Paraná - Fronteiras do Mercosul

A travessia em Municípios situados na fronteira entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai deve ficar mais fácil. Isso porque o Senado Federal aprovou o Projeto de Decreto Legislativo 167/2022 que trata da adesão do Brasil ao Acordo sobre Localidades Fronteiriças Vinculadas. Os municípios paranaenses beneficiados serão: Foz do Iguaçu, Guaíra, Capanema, Barracão e Santo Antônio do Sudoeste.

Acordo

O Acordo garante aos cidadãos das fronteiras o direito ao documento de trânsito vicinal fronteiriço. Os portadores do documento poderão: estudar e trabalhar dos dois lados da fronteira, ter direito a transitar por canal exclusivo ou prioritário nos postos de fronteira e ser atendidos nos sistemas públicos de saúde fronteiriços em condições de reciprocidade e complementaridade.

Sem validade

Deixou de valer a medida provisória que regulamentou o programa para os estados quitarem suas dívidas com a União. A MP 1.295/2025 entrou em vigor em abril e tratou de regras do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, que por sua vez segue em vigência. Agora, uma comissão mista de senadores e deputados deve elaborar um projeto de decreto legislativo para regular as situações ocorridas durante a vigência da medida.

Retomada de obra

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná determinou ao Município de Jesuítas que, no prazo de seis meses, conclua prioritariamente a construção da Escola Municipal Carajá. A Corte também determinou que, em até um mês, sejam atualizadas e corrigidas as informações relativas a outras duas obras: construção de salas de aula do Centro Municipal de Educação Infantil e pavimentação da Estrada Roma.

“Tanque Cheio”

