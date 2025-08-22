Informe da Redação

Governador com desembargadores

O governador do Paraná, Ratinho Junior, se reuniu com um grupo de desembargadores do Tribunal de Justiça do Paraná, em um jantar na noite de ontem (21). Segundo informações do Blog Politicamente, de Curitiba, o cardápio passou pela votação da lista sêxtupla da OAB do Paraná — que já foi enviada ao Judiciário paranaense e tem a ex-PGE Letícia Ferreira na corrida pela vaga de desembargadora. Ela que é tida como favorita para assumir o cargo por indicação de Ratinho Junior. E para “sobremesa”, a eleição para o tribunal, que acontece no ano que vem.

Rossini condenado

O ex-presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Valdir Rossoni, foi condenado por ato de improbidade administrativa numa ação cível movida pelo Ministério Público do Paraná após investigação sobre a contratação de uma funcionária fantasma no gabinete do ex-deputado. A decisão é da juíza Diele Denardin Zydek, da 5° Vara da Fazenda Pública de Curitiba. Além de Rossoni, Altair Carlos Daru, que era chefe de gabinete na época dos fatos, também foi condenado. Cabe recurso da decisão.

Ressarcimento

Rossoni e seu ex-chefe de gabinete terão que ressarcir integralmente o dano ao erário, R$ 520 mil que terão de ser reajustados, pagar uma multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial de cada um, estão proibidos de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios e ainda tiveram os direitos políticos suspensos por 14 anos — por conta da gravidade dos fatos.