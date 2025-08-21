Informe da Redação

Manifestação Apaes
Na quarta-feira (20), 40 escolas e mais de 300 instituições especializadas na educação de crianças, adolescentes e jovens com deficiência promoveram uma passeata em Curitiba. O ato que reuniu mais de 3 mil pessoas contesta a ADI nº 7796, em tramitação no Supremo Tribunal Federal. Após a passeata, os manifestarem foram até a Assembleia Legislativa do Paraná, onde participaram de uma audiência pública promovida pelo deputado Pedro Paulo Bazana. Em Cascavel também houve manifestação das Apaes do Oeste. (Confira matéria na página 4)
Casas da Mulher
O governador Ratinho Junior anunciou a construção de 30 novas Casas da Mulher Paranaense, fruto de um investimento de R$ 64,5 milhões. O objetivo é capilarizar os serviços de fomento ao protagonismo feminino. O programa estadual prevê que as casas funcionem como espaços multifuncionais que oferecerão qualificação profissional, apoio ao empreendedorismo e atendimento multidisciplinar, além das ações de proteção e prevenção à violência contra a mulher.
Taxação
Os impactos da taxação do Governo Trump já fazem efeitos na região Oeste do Paraná. A madeireira Millpar anunciou que está adotando ajustes para mitigar os impactos sobre as atividades da empresa. Em comunicado à imprensa, a empresa informou que na unidade de Quedas do Iguaçu, antiga Araupel, a decisão foi pela suspensão total das operações, com encerramento das atividades.
Direita unida?
Direita e centro-direita já começaram a se estruturar para a eleição presidencial de 2026. Governadores e presidentes nacionais de partidos estiveram reunidos em um jantar na casa do presidente da federação entre União Brasil e PP, Antonio de Rueda. Participaram os presidentes dos seguintes partidos: MDB, PP, PL, PSD, Republicanos e União Brasil. O Novo estava representado por Romeu Zema, governador de Minas Gerais.
União Progressistas
O União Brasil e o PP (Progressistas) formalizaram na terça-feira (19) a criação da Federação UPb (União Progressista), que passa a ser a maior bancada da Câmara e uma das maiores do Senado. O ato foi realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, com a presença das cúpulas das duas legendas. Assumem o comando da federação o presidente do União Brasil, Antônio de Rueda, e o presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI).
Voto impresso
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou um destaque do PP que prevê o voto impresso nas eleições brasileiras, medida já considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. O texto foi aprovado por 14 votos contra 12 no âmbito do Projeto de Lei Complementar (PLP) 112/2021, que cria o novo Código Eleitoral do Brasil, com cerca de 900 artigos. O texto-base do projeto já foi aprovado pelos senadores da CCJ.
Voto impresso II
A emenda aprovada prevê que, após a confirmação dos votos de cada eleitor, “o arquivo de registro digital de votos será atualizado e assinado digitalmente, com aplicação do registro de horário no arquivo log, de maneira a garantir a segurança e auditabilidade”. Em seguida, “a urna imprimirá o registro de cada voto, que será depositado, de forma automática e sem contato manual do eleitor, em local previamente lacrado; III – o processo de votação não será concluído até que o eleitor confirme a correspondência entre o teor de seu voto e o registro impresso e exibido pela urna eletrônica”.