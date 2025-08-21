Informe da Redação

Manifestação Apaes

Na quarta-feira (20), 40 escolas e mais de 300 instituições especializadas na educação de crianças, adolescentes e jovens com deficiência promoveram uma passeata em Curitiba. O ato que reuniu mais de 3 mil pessoas contesta a ADI nº 7796, em tramitação no Supremo Tribunal Federal. Após a passeata, os manifestarem foram até a Assembleia Legislativa do Paraná, onde participaram de uma audiência pública promovida pelo deputado Pedro Paulo Bazana. Em Cascavel também houve manifestação das Apaes do Oeste. (Confira matéria na página 4)

Casas da Mulher

O governador Ratinho Junior anunciou a construção de 30 novas Casas da Mulher Paranaense, fruto de um investimento de R$ 64,5 milhões. O objetivo é capilarizar os serviços de fomento ao protagonismo feminino. O programa estadual prevê que as casas funcionem como espaços multifuncionais que oferecerão qualificação profissional, apoio ao empreendedorismo e atendimento multidisciplinar, além das ações de proteção e prevenção à violência contra a mulher.

Taxação

Os impactos da taxação do Governo Trump já fazem efeitos na região Oeste do Paraná. A madeireira Millpar anunciou que está adotando ajustes para mitigar os impactos sobre as atividades da empresa. Em comunicado à imprensa, a empresa informou que na unidade de Quedas do Iguaçu, antiga Araupel, a decisão foi pela suspensão total das operações, com encerramento das atividades.

Direita unida?

Direita e centro-direita já começaram a se estruturar para a eleição presidencial de 2026. Governadores e presidentes nacionais de partidos estiveram reunidos em um jantar na casa do presidente da federação entre União Brasil e PP, Antonio de Rueda. Participaram os presidentes dos seguintes partidos: MDB, PP, PL, PSD, Republicanos e União Brasil. O Novo estava representado por Romeu Zema, governador de Minas Gerais.