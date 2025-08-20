Informe da Redação

O preço do silêncio

Brasil - No próximo dia 25, o engenheiro florestal Roberto Machado lança o livro “O Preço do Silêncio: Bastidores de Crimes Ambientais”, que promete abalar estruturas no Estado. A obra cita autoridades, servidores, magistrados e até um empresário de Cascavel, bastante conhecido no Paraná, envolvidos em denúncias. Repleto de documentos e gravações, o livro será lançado na Livraria da Vila, no Shopping Pátio Batel, em Curitiba.

PEC do TCE-PR

Começou a tramitar na Assembleia Legislativa do Paraná a PEC que altera os requisitos para nomeação de conselheiros e auditores do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR). Pela proposta, os indicados deverão ter mais de 35 e menos de 70 anos. Hoje, a Constituição do Estado fixa idade máxima inferior a 65 anos.

Prerrogativas suspensas

Foi lida em Plenário a decisão do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa do Paraná que suspendeu, por 30 dias, as prerrogativas do deputado Renato Freitas (PT). Com isso, a punição já começou a valer.

Pagamento de recompensas

Aprovado o Programa Estadual de Pagamento de Recompensas. A iniciativa do governo permite que cidadãos recebam compensação financeira ao fornecer informações, via canal 181, que ajudem a prevenir, reprimir ou solucionar crimes no Estado.

Informações

O texto define que a informação será útil quando for decisiva para impedir, interromper ou solucionar crimes. Também serão consideradas denúncias que auxiliem na captura de criminosos em flagrante ou na localização de vítimas desaparecidas, sequestradas, escravizadas, traficadas ou em cárcere privado.