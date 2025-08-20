Informe da Redação

O preço do silêncio
Brasil - No próximo dia 25, o engenheiro florestal Roberto Machado lança o livro “O Preço do Silêncio: Bastidores de Crimes Ambientais”, que promete abalar estruturas no Estado. A obra cita autoridades, servidores, magistrados e até um empresário de Cascavel, bastante conhecido no Paraná, envolvidos em denúncias. Repleto de documentos e gravações, o livro será lançado na Livraria da Vila, no Shopping Pátio Batel, em Curitiba.
PEC do TCE-PR
Começou a tramitar na Assembleia Legislativa do Paraná a PEC que altera os requisitos para nomeação de conselheiros e auditores do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR). Pela proposta, os indicados deverão ter mais de 35 e menos de 70 anos. Hoje, a Constituição do Estado fixa idade máxima inferior a 65 anos.
Prerrogativas suspensas
Foi lida em Plenário a decisão do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa do Paraná que suspendeu, por 30 dias, as prerrogativas do deputado Renato Freitas (PT). Com isso, a punição já começou a valer.
Pagamento de recompensas
Aprovado o Programa Estadual de Pagamento de Recompensas. A iniciativa do governo permite que cidadãos recebam compensação financeira ao fornecer informações, via canal 181, que ajudem a prevenir, reprimir ou solucionar crimes no Estado.
Informações
O texto define que a informação será útil quando for decisiva para impedir, interromper ou solucionar crimes. Também serão consideradas denúncias que auxiliem na captura de criminosos em flagrante ou na localização de vítimas desaparecidas, sequestradas, escravizadas, traficadas ou em cárcere privado.
Verbas Alep
A Assembleia Legislativa do Paraná analisa projeto que amplia as verbas de ressarcimento para deputados. A proposta cria indenização extra de R$ 5,7 mil para viagens ao interior ou a Brasília, além do teto mensal de R$ 43,4 mil para despesas. Hoje, cada parlamentar recebe até R$ 40,5 mil — valor que somou R$ 21 milhões em 2024, alta de 10,6% sobre 2023.
Gestão municipal
O Governo do Paraná e o TCE-PR firmaram Termo de Cooperação para fortalecer a gestão pública municipal. O acordo, sem repasse de recursos, prevê integração de dados e capacitação de gestores, em parceria com associações locais.
Reajuste do pedágio
Um ano e meio após iniciar a operação de 473 quilômetros de rodovias federais e estaduais, o Lote 1 terá reajuste de 7,52% na tarifa das cinco praças da Via Araucária, a partir de 28 de agosto, refletindo a variação do IPCA entre março/2024 e agosto/2025.
Repasse do FPM
Os municípios brasileiros recebem nesta quarta-feira (20) o segundo decêndio do FPM (Fundo de Participação dos Municípios). Serão repassados R$ 1.395.558.235,58 líquidos, já com desconto do Fundeb. Em valores brutos, incluindo o Fundeb, o montante é de R$ 1.744.447.794,48.
Radares nas rodovias
A juíza Diana Wanderlei, da 5ª Vara Federal de Brasília, determinou que o governo federal mantenha “em pleno funcionamento” os radares de velocidade parados por falta de manutenção. O Dnit tem 24 horas para notificar concessionárias responsáveis pelas rodovias federais.