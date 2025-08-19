Informe da Redação

Governadores do Paraná

Cascavel - Com o meio ambiente e a sustentabilidade como temas centrais, o Paraná recebe nesta terça-feira (19), no Teatro Guaíra, a 13ª edição do Cosud (Consórcio de Integração Sul e Sudeste). O evento será realizado durante a Conferência da Mata Atlântica e contará com a presença dos governadores de sete Estados – Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.

Decisão revogada

A presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, desembargadora Lídia Maejima, derrubou a decisão que suspendeu a punição do deputado estadual Renato Freitas (PT) imposta pelo Conselho de Ética da Assembleia Legislativa do Paraná. A decisão acolheu ao recurso da procuradoria da Alep. Na prática, a decisão permite que seja retomada a eficácia da penalidade administrativa imposta pelo Conselho de Ética e ratificada pela CCJ ao deputado petista de suspensão das prerrogativas regimentais por 30 dias.

Renato Freitas

A defesa de Renato Freitas afirmou que vê com surpresa a decisão liminar da presidência do TJ e estuda as possibilidades de recurso. A Alep informou que “a desembargadora acatou o argumento da Procuradoria da Assembleia de que a decisão monocrática concedida em favor do parlamentar feria o princípio da separação entre os poderes e a autonomia do Poder Legislativo na aplicação das suas regras regimentais”.

No Conselho de Ética

Entre os deputados federais que tiveram representações encaminhadas pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), ao Conselho de Ética, está o deputado federal paranaense Sargento Fahur (PSD) que é acusado de tentar agredir um parlamentar do Psol. As representações podem ser arquivadas ou, se aprovadas, resultar em punições ao parlamentar, sendo a cassação de mandato a mais grave.