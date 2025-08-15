Informe da Redação

Suspensão suspensa

Cascavel - O desembargador Jorge de Oliveira Vargas, do TJ-PR (Tribunal de Justiça do Paraná), determinou, em medida liminar, a paralisação da suspensão imposta pela Comissão de Ética da Assembleia Legislativa do Paraná ao deputado estadual Renato Freitas (PT) por quebra de decoro. O parlamentar teve suspensas por 30 dias as suas prerrogativas, após ser acusado de organizar a ocupação da Assembleia por professores estadual. O fato aconteceu em junho de 2024.

Liminar

Com a liminar, fica suspenso o rito que levaria a Mesa Diretora da Alep, a partir do próximo dia 18, a formalizar a punição. A decisão ainda será julgada no mérito pelo TJ-PR, mas garante que o deputado mantenha integralmente suas prerrogativas até nova ordem judicial. O magistrado entendeu que o deputado só poderia ser suspenso em caso de reincidência nas condutas da quais foi acusado, o que não é citado no parecer apresentado no Conselho de Ética pela deputada Márcia Huçulak (PSD).

Lupion fora do PP?

O deputado federal Pedro Lupion está praticamente com os dois pés fora do Progressistas de Ricardo Barros. A negociação, tratada ainda nos bastidores, envolve a ida dele para o Republicanos. Lupion deve assumir a posição de presidente do Republicanos do Paraná — no lugar do empresário Marcelo Almeida.

Em Toledo

O município de Toledo vai ganhar um novo colégio estadual, com obras já em andamento. Em fase de terraplenagem, a futura unidade terá 4.400 m² de área construída para receber cerca de 800 estudantes. Ela atenderá os bairros Santa Clara IV e Pinheirinho, que cresceram nos últimos anos, aumentando a demanda de alunos. O secretário de Estado da Educação, Roni Miranda, esteve no local para acompanhar os trabalhos.