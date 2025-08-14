Informe da Redação

Paraná Pesquisas
Brasil - Um levantamento do Paraná Pesquisas realizado em Curitiba sobre o cenário político de 2026 revelou que o senador Sergio Moro é o favorito entre os curitibanos para concorrer ao governo do Paraná no ano que vem. Moro tem com 41,3% das intenções de voto. Na sequência, aparecem o deputado estadual Requião Filho (25,3%), o vice-prefeito de Curitiba, Paulo Martins (14,6%), o secretário de Estado das Cidades, Guto Silva (3,1%) e o atual diretor brasileiro da Itaipu, Ênio Verri (2%).
Cenário espontâneo
Sergio Moro só não aparece na frente na pesquisa espontânea, ou seja, quando não há apresentação de nomes para resposta. Neste caso, o mais lembrado foi o governador Ratinho Junior (PSD), com 7,4%. Moro é o segundo com mais referências, com 3,5%. Os que não sabem ou não opinaram equivalem a 78%.
Senado Federal
Já para a corrida as duas vagas ao Senado Federal pelo Paraná em 2026, o governador Ratinho Junior e a jornalista Cristina Craeml são os favoritos dos curitibanos. No primeiro cenário, Ratinho Júnior tem 66,5% das intenções de voto. Ele é seguido pela jornalista Cristina Graeml, com 35,2%. Depois aparecem o ex-senador Osmar Dias (30,5%), o deputado federal Filipe Barros (16,6%) e Zeca Dirceu (11,5%). No segundo cenário, sem Ratinho Junior, quem lidera é Cristina Graeml.
Secretário no Oeste
O secretário de Estado das Cidades, Guto Silva, estará em Cascavel nesta sexta-feira (15), quando participa de uma reunião conjunta entre a Amop e o POD (Programa Oeste em Desenvolvimento). O objetivo da reunião é fortalecer a integração entre setores público e privado, alinhar estratégias e acelerar o desenvolvimento social, econômico e estrutural.
Ilumina Paraná
O Governo do Paraná contemplou mais dez municípios paranaenses com recursos do Programa Ilumina Paraná, iniciativa que tem como finalidade promover a substituição total da iluminação pública do Estado por luminárias LED, mais potentes e econômicas. Nessa etapa, serão liberados R$ 33,1 milhões para o programa, que tem previsto investimento total de R$ 300 milhões.
Pedido rejeitado
A juíza Débora Portela, da 15ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa, julgou improcedente o pedido para que o deputado estadual Marcelo Rangel (PSD) ficasse inelegível por 8 anos por uso indevido de meio de comunicação. A ação é de autoria do deputado federal Aliel Machado (PV), e diz respeito à disputa pela Prefeitura de Ponta Grossa na eleição de 2024, quando ambos foram candidatos.
Presidente STF
O ministro Edson Fachin foi eleito ontem (13) para ocupar o cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal pelos próximos dois anos. O vice-presidente será o ministro Alexandre de Moraes. A posse será no dia 29 de setembro. A votação foi feita de forma simbólica pelo plenário da Corte. O novo presidente vai suceder a Luís Roberto Barroso, que completará o mandato de dois anos.
1.190 responsabilizados
O Supremo Tribunal Federal já responsabilizou 1.190 pessoas por participação nos atos de 8 de janeiro de 2023. Desses, 279 foram condenados por crimes mais graves, como tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa e deterioração de patrimônio público. 359 por crimes mais brandos, como incitação. Apenas dez acusados foram absolvidos. Ainda, 552 firmaram Acordo de Não Persecução Penal.