Informe da Redação

Paraná Pesquisas

Brasil - Um levantamento do Paraná Pesquisas realizado em Curitiba sobre o cenário político de 2026 revelou que o senador Sergio Moro é o favorito entre os curitibanos para concorrer ao governo do Paraná no ano que vem. Moro tem com 41,3% das intenções de voto. Na sequência, aparecem o deputado estadual Requião Filho (25,3%), o vice-prefeito de Curitiba, Paulo Martins (14,6%), o secretário de Estado das Cidades, Guto Silva (3,1%) e o atual diretor brasileiro da Itaipu, Ênio Verri (2%).

Cenário espontâneo

Sergio Moro só não aparece na frente na pesquisa espontânea, ou seja, quando não há apresentação de nomes para resposta. Neste caso, o mais lembrado foi o governador Ratinho Junior (PSD), com 7,4%. Moro é o segundo com mais referências, com 3,5%. Os que não sabem ou não opinaram equivalem a 78%.

Senado Federal

Já para a corrida as duas vagas ao Senado Federal pelo Paraná em 2026, o governador Ratinho Junior e a jornalista Cristina Craeml são os favoritos dos curitibanos. No primeiro cenário, Ratinho Júnior tem 66,5% das intenções de voto. Ele é seguido pela jornalista Cristina Graeml, com 35,2%. Depois aparecem o ex-senador Osmar Dias (30,5%), o deputado federal Filipe Barros (16,6%) e Zeca Dirceu (11,5%). No segundo cenário, sem Ratinho Junior, quem lidera é Cristina Graeml.

Secretário no Oeste

O secretário de Estado das Cidades, Guto Silva, estará em Cascavel nesta sexta-feira (15), quando participa de uma reunião conjunta entre a Amop e o POD (Programa Oeste em Desenvolvimento). O objetivo da reunião é fortalecer a integração entre setores público e privado, alinhar estratégias e acelerar o desenvolvimento social, econômico e estrutural.