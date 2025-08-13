Informe da Redação

Painel de diárias municipais

O Tribunal de Contas do Paraná lançou o Painel de Diárias Municipais. A ferramenta permite a consulta de informações sobre os gastos com diárias de todos os agentes públicos municipais – incluindo prefeitos, vereadores, secretários e servidores. O painel reúne informações de todas as entidades da esfera municipal: prefeituras, câmaras de vereadores e órgãos da administração indireta.

Vereadores afastados

A Câmara de Vereadores de Toledo deu cumprimento a decisão judicial que afastou os vereadores Dudu Barbosa (MDB) e Valdomiro Bozó (PL), ambos afastados pela Justiça sob suspeita de solicitar vantagem indevida a um empresário do setor de energia renovável. Durante a sessão dessa semana, as cadeiras que os parlamentares ocupavam permaneceram vazias.

Pedido de cassação

Nesta quarta-feira (13), o Conselho de Ética da Câmara deve escolher o relator que analisará pedido de cassação apresentado pela Associação Conservadora de Direita de Toledo. “Queremos um processo ético correto, que apure os fatos e respeite o direito de defesa”, disse Vanderlei Timóteo, representante da entidade.

Lei Felca

O vereador de Cascavel, Fão do Bolsonaro, apresentou o Projeto de Lei Felca (Frente de Enfrentamento Local Contra a Adultização). O objetivo da legislação é prevenir, combater e punir qualquer prática que exponha crianças e adolescentes à sexualização precoce, à apologia da pornografia infantil e à adultização indevida em eventos, mídias, publicidade e redes sociais. O texto tramita na Câmara de Cascavel.