Informe da Redação

Combate à Corrupção

Brasil, Cascavel e Paraná - A Câmara de Cascavel aprovou em primeira votação na sessão ordinária de ontem (11), o projeto que institui nos poderes Executivo e Legislativo de Cascavel o Programa Municipal de Combate à Corrupção. A proposta reúne diretrizes e instrumentos para uma abordagem preventiva, educativa e corretiva do problema da corrupção. O objetivo, segundo o autor vereador Tiago Almeida, é “promover a ética, a integridade e a transparência na gestão pública”.

Câmara no Bairro

O bairro Cascavel Velho recebeu, no sábado (9), a primeira edição do programa Câmara no Bairro, programa desenvolvido pela Câmara de Vereadores de Cascavel. A iniciativa tem o propósito de aproximar as atividades dos vereadores e vereadoras da população. A primeira demanda discutida foi a construção da trincheira do Cascavel Velho, promessa que se arrasta há anos e não sai do papel. Também foi anunciada na oportunidade, a construção de Centro Esportivo Comunitário.

Segurança e infraestrutura

A comunidade também solicitou aos vereadores mais segurança pública, a construção de mais um colégio estadual na região, estratégias para reduzir a espera nos postos de saúde, finalização da Rota Sul, estudos para implantação de um Núcleo Industrial, ponto de descarte de lixo volumoso, operação tapa buraco, mais oferta de atividades esportivas e espaços de lazer, limpeza das bocas de lobo, pintura da sinalização horizontal, entre outras demandas na área de infraestrutura viária.

Precatórios

O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná montou uma força-tarefa para acelerar o pagamento de precatórios. Ao todo, foram emitidos 13.325 alvarás, resultando no pagamento de aproximadamente R$ 940 milhões aos beneficiários. A intenção do TJ é reduzir a tramitação dos processos e a efetivação dos pagamentos devidos a milhares de credores.