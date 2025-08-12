Informe da Redação

Combate à Corrupção
Brasil, Cascavel e Paraná - A Câmara de Cascavel aprovou em primeira votação na sessão ordinária de ontem (11), o projeto que institui nos poderes Executivo e Legislativo de Cascavel o Programa Municipal de Combate à Corrupção. A proposta reúne diretrizes e instrumentos para uma abordagem preventiva, educativa e corretiva do problema da corrupção. O objetivo, segundo o autor vereador Tiago Almeida, é “promover a ética, a integridade e a transparência na gestão pública”.
Câmara no Bairro
O bairro Cascavel Velho recebeu, no sábado (9), a primeira edição do programa Câmara no Bairro, programa desenvolvido pela Câmara de Vereadores de Cascavel. A iniciativa tem o propósito de aproximar as atividades dos vereadores e vereadoras da população. A primeira demanda discutida foi a construção da trincheira do Cascavel Velho, promessa que se arrasta há anos e não sai do papel. Também foi anunciada na oportunidade, a construção de Centro Esportivo Comunitário.
Segurança e infraestrutura
A comunidade também solicitou aos vereadores mais segurança pública, a construção de mais um colégio estadual na região, estratégias para reduzir a espera nos postos de saúde, finalização da Rota Sul, estudos para implantação de um Núcleo Industrial, ponto de descarte de lixo volumoso, operação tapa buraco, mais oferta de atividades esportivas e espaços de lazer, limpeza das bocas de lobo, pintura da sinalização horizontal, entre outras demandas na área de infraestrutura viária.
Precatórios
O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná montou uma força-tarefa para acelerar o pagamento de precatórios. Ao todo, foram emitidos 13.325 alvarás, resultando no pagamento de aproximadamente R$ 940 milhões aos beneficiários. A intenção do TJ é reduzir a tramitação dos processos e a efetivação dos pagamentos devidos a milhares de credores.
Dallagnol no TCU
Ao rejeitar, por maioria, o recurso apresentado pelo ex-procurador da República e ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Novo), o STJ confirmou a suspensão da liminar que impedia a tramitação de um procedimento contra ele no TCU (Tribunal de Contas da União). Com a decisão, foi restabelecido o andamento do processo que apura o suposto recebimento indevido de cerca de R$ 2,8 milhões em diárias e passagens por parte de Dallagnol, durante sua atuação na força-tarefa da Operação Lava Jato, em Curitiba.
MP do INSS
O Senado pode votar nesta terça-feira (12) a medida provisória que cria o Programa de Gerenciamento de Benefícios do INSS e da Perícia Médica Federal. Editada em abril pelo Poder Executivo, a medida provisória (MP 1.296/2025) perde a validade nesta terça-feira. A matéria busca reduzir as filas para o atendimento no INSS.
Criança e Adolescente
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), afirmou que pretende colocar em votação projetos que tratam da proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. Segundo Motta, os vídeos do influenciador paranaense Felipe Bressanim, conhecido como Felca, denunciando a exploração de menores de idade nas redes sociais chocaram e mobilizaram milhões de brasileiros.
Votações na Câmara
Ainda sob rescaldo do motim que paralisou o trabalho do Congresso Nacional por cerca de 36 horas na semana passada, a Câmara dos Deputados pretende definir a pauta de votações para as próximas sessões. Nessa terça-feira (12), o presidente da Casa, Hugo Motta, reúne-se com os líderes partidários para fechar as próximas votações.