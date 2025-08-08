Informe da Redação

Novas oitivas

Brasil e Cascavel - A CPI que investiga casos de abuso em Cmeis de Cascavel ouviu ontem (7), mais cinco servidores. Com os novos depoimentos, já foram realizadas mais de 20 oitivas. A Comissão investiga a demora do Município, durante a para analisar o caso de um servidor que foi condenado por ter estuprado um aluno em um CMEI em Cascavel no ano de 2019. Foram ouvidas três professoras e duas agentes de apoio, que trabalharam com o acusado no período da denúncia.

Suspensão subsídios

Um grupo de 10 vereadores de Toledo protocolou um ofício junto à presidência da Casa solicitando a imediata suspensão do pagamento dos subsídios aos vereadores Dudu Barbosa (MDB) e Valdomiro Bozó (PL). Ambos foram afastados de suas funções legislativas por 180 dias, por decisão da 1ª Vara Criminal de Toledo, em decorrência de uma denúncia do Ministério Público do Paraná por corrupção passiva.

Moro e Oriovisto

Os senadores paranaenses Oriovisto Guimarães (PSDB) e Sergio Moro (União Brasil) estão entre os 41 parlamentares que apoiam a abertura de um processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A lista dos apoiadores foi divulgada pelo líder do PL no Senado Federal, Carlos Portinho. O senador Flávio Arns (PSB), também do Paraná, não aparece na lista.

Repasse FPM

Os municípios brasileiros recebem nessa sexta-feira (8), o repasse do 1º decêndio de agosto do FPM (Fundo de Participação dos Municípios). O valor total a ser repassado será de R$ 7.393.242.020,66, já descontada a retenção do Fundeb. Ao comparar com o mesmo decêndio do ano anterior, o valor apresentou um crescimento nominal de 3,15%.

Registro Federação

O Plenário do Supremo Tribunal Federal validou, por maioria de votos, a lei que criou as federações partidárias. A Corte decidiu que o prazo para o registro das federações na Justiça Eleitoral deverá ser de seis meses antes das eleições, mesmo prazo aplicável aos partidos políticos.