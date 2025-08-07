Informe da Redação

Disputa judicial

Brasil, Cascavel e Paraná - Os governadores do Paraná e Santa Catarina, Ratinho Junior e Jorginho Mello, assinaram o termo de transação judicial entre Paraná e Santa Catarina para quitação de uma dívida referente a royalties de petróleo da Petrobras que se arrasta desde 1991. O pagamento será realizado por meio de obras em Garuva (SC), beneficiando também Itapoá (SC), na divisa com Guaratuba. Entre elas está a duplicação de 19 quilômetros da rodovia SC-417, desde a BR-101 e o Contorno Sul da cidade catarinense, além da construção de três viadutos.

Processo no plenário

O processo disciplinar instaurado no âmbito do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Alep, que decidiu pela suspensão das prerrogativas parlamentares do deputado Renato Freitas (PT) por 30 dias, será deliberado em Plenário. A suspensão foi aprovada na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Alep em reunião realizada na última terça-feira (5).

Frente Parlamentar

A Assembleia Legislativa do Paraná instalou oficialmente a Frente Parlamentar em Defesa da Advocacia. O colegiado, que será coordenada pelo deputado Gugu Bueno (PSD), visa reforçar os direitos e garantias da classe, criar canais de interlocução com a OAB/PR e atuar pelo fortalecimento da profissão no Estado.

Leite com Ratinho?

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), indicou que pode apoiar uma candidatura à Presidência que una o seu campo político, seja a do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), seja a do governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD). Como já havia feito em outras ocasiões, Leite cogitou concorrer ao Senado em 2026.