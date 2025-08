Informe da Redação

Justiça no Bairro

Brasil, Cascavel e Paraná - A edição 2025 do Programa Justiça no Bairro, da prefeitura de Cascavel começa hoje (6) e segue até sábado (9), na Unipar. A ação é voltada para famílias com renda de até três salários mínimos por pessoa. Todos os atendimentos jurídicos gratuitos. No sábado, será realizado o tradicional Casamento Coletivo. A população poderá acessar serviços gratuitos oferecidos dentro do Programa Paraná em Ação.

Risco nas exportações

Um estudo elaborado pela Faciap aponta um grave risco à economia de parte do estado do Paraná com a aplicação de novas tarifas sobre produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos, que deverão entrar em vigor nesta quinta-feira, dia 7 de agosto. O levantamento mostra que o Paraná é hoje o 7º maior exportador brasileiro para os EUA, com US$ 735 milhões em vendas no primeiro semestre de 2025. Segundo a entidade, 40% do volume das exportações estaria em risco com as tarifas, especialmente o setor madeireiro.

Assistência Social

Famílias em situação de vulnerabilidade de 29 municípios do Paraná passarão a contar com uma rede de proteção social mais estruturada e próxima de suas realidades. O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Social e Família, oficializou na terça-feira (5) o repasse de R$ 34,8 milhões para a construção de novas unidades do CRAS e do CREAS. As cidades do Oeste que irão receber novas unidades são: Toledo, Campo Bonito, Iguatu, Anahy e Diamante D’Oeste.

Fraudes veiculares

A Polícia Civil do Paraná cumpriu 14 mandados de busca e apreensão em 11 empresas emplacadoras de veículos. A ação aconteceu simultaneamente no Paraná e São Paulo. A ação contou com o apoio técnico dos Departamentos de Trânsito do Paraná e de São Paulo para o cumprimento das ordens judiciais, especialmente na verificação da regularidade cadastral das emplacadoras e no cruzamento de dados relativos à emissão de placas padrão Mercosul.