Informe da Redação

AA faz 45 anos em Cascavel

Brasil, Cascavel e Paraná - O Grupo Reencontro dos Alcoólicos Anônimos de Cascavel celebrou, no último domingo (3), seus 45 anos de atuação. Com uma trajetória marcada por apoio, empatia e superação, o grupo oferece ajuda mútua a pessoas em processo de recuperação do alcoolismo. As reuniões do Grupo Reencontro acontecem duas vezes por semana, as segundas e quartas-feiras, na Avenida Tancredo Neves, 366. Informações pelo telefone (45) 99933-5170.

Retorno Alep

A Assembleia Legislativa do Paraná retomou ontem (4) as atividades pós-recesso parlamentar. A sessão plenária contou com sete itens na pauta. Em primeiro turno, chegou ao Plenário, entre outros temas, o projeto de lei n° 457/2024, que institui a Campanha sobre a Síndrome de Cornélia de Lange. A síndrome é uma doença genética rara que afeta aproximadamente um em cada 10.000 a 50.000 nascimentos.

Repasse municípios

O Governo do Paraná transferiu mais de R$ 1,12 bilhão aos municípios ao longo do mês de julho. O valor representa um crescimento de quase 10% em comparação com o mês anterior, quando foi repassado R$ 1,02 bilhão. O valor é 5,4% superior ao que o Estado encaminhou às 399 cidades paranaenses no mesmo período do ano passado.

No Oeste

A maior parte dos recursos repassados em julho de 2025 teve origem no ICMS, que rendeu R$ 984,6 milhões, sendo essa a principal fonte de receita do Estado. O pagamento das parcelas do IPVA de 2025 correspondeu a R$ 128,4 milhões do total repassado. No Oeste, as cidades que mais receberam repasses foram: Cascavel (R$ 25,8 milhões), Foz do Iguaçu (R$ 21,4 milhões) e Toledo (R$ 18,9 milhões).