Informe da Redação

“Caravana Moro”

Brasil, Cascavel e Paraná - O senador Sergio Moro (União Brasil) encerrou uma caravana por 32 cidades do Paraná aproveitando o recesso parlamentar. Ele esteve acompanhado da esposa, a deputada federal Rosangela Moro (União Brasil). Os dois rodaram em uma van pouco mais de 5 mil quilômetros pelas estradas paranaenses. O roteiro terminou em Foz do Iguaçu, com uma série de compromissos.

Moro em 2026?

Durante as viagens, Moro foi questionado sobre as eleições de 2026. “O que posso dizer agora é que estou focado no momento no meu mandato no Senado. Sobre 2026 ainda vou decidir se irei disputar as eleições para o governo do Estado, mas uma coisa já posso garantir, não pretendo deixar o nosso Estado na mão nesse período turbulento e ainda vou ajudar, no plano nacional, para derrotarmos o PT”, respondeu.

Não vai concorrer

Diversos secretários de Estado do Paraná almejam disputar uma vaga para a Assembleia Legislativa do Paraná em 2026. No entanto, o secretário de Educação, Roni Miranda, já teria informado a interlocutores mais próximos que deve desistir da corrida eleitoral do ano que vem. O motivo seria o receio pelo desgaste da disputa.

Deputado inelegível?

O deputado estadual Marcelo Rangel (PSD) corre o risco de ficar inelegível até 2032. O Ministério Público Eleitoral deu parecer favorável à punição no âmbito de uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral que apura o uso de uma rádio da família, em Ponta Grossa, de forma abusiva e ilegal, para beneficiá-lo nas eleições de 2024. A ação foi proposta pelo deputado federal Aliel Machado (PV).