Informe da Redação

“Zambelli se apresenta”

Brasil, Cascavel e Paraná - Diferente do que a maioria divulgou, o deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), líder do PL na Câmara, disse que a deputada Carla Zambelli (PL) se apresentou voluntariamente às autoridades italianas para dar início ao pedido de asilo político. “Esse gesto, firme e consciente, não é ato de fuga. É a consequência direta de um país que tem negado a seus representantes eleitos o direito à liberdade, ao contraditório e à legítima defesa”, diz a nota assinada pelo líder do PL.

Estado de exceção

Sóstenes disse que Zambelli buscou proteção internacional “por não enxergar as garantias mínimas do Estado de Direito” no Brasil: “Estamos testemunhando o avanço de um estado de exceção camuflado, onde o Judiciário concentra poderes que não lhe foram atribuídos pela Constituição. Julga, censura, legisla, investiga e pune. Tudo sem controle, sem prazo, sem transparência e, principalmente, sem oposição que possa reagir sem ser punida”.

Ratinho e Milei

O governador Ratinho Junior deve ser um dos quatro governadores apontados como presidenciáveis para a eleição de 2026 a participar do “President’s Day”, evento marcado para o mês de agosto em São Paulo com a presença do presidente da Argentina, Javier Milei. O convite foi extensivo também a Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, Ronaldo Caiado, de Goiás, e Romeu Zema, de Minas Gerais.

CPI do Abuso

Os vereadores que fazem parte da CPI do Abuso na Câmara de Cascavel voltaram a se reunir na tarde de ontem (29), para ouvir novos depoimentos de servidores municipais. Foram ouvidos: Aline Moraes Waldow, diretora, Marcicleia Aparecida da Rosa, coordenadora pedagógica, Marli Camparim, diretora e Genaina Capeletti, coordenadora pedagógica. As oitivas não foram transmitidas ao vivo após uma solicitação das depoentes.