Informe da Redação

Guto com Kassab

Brasil e Cascavel - O final de semana foi de articulação política para o secretário das Cidades do Paraná, Guto Silva, que se encontrou com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, em uma conversa centrada no futuro do Paraná e no fortalecimento do partido. O encontro marcou um passo da movimentação estratégica que Guto tem feito nos bastidores para consolidar o PSD como protagonista nas eleições de 2026.

Eleição PT

O deputado estadual Arilson Chiorato foi reeleito presidente do PT do Paraná. O mandato é de quatro anos. Ele venceu a disputa no segundo turno contra o deputado federal Zeca Dirceu. Arilson somou 8.687 votos contra 8.373 votos de Zeca Dirceu. O deputado federal impugnou alguns resultados de urnas e informou que somente irá comentar o resultado após o julgamento dos pedidos.

Políticas para mulheres

O Governo do Estado promove de hoje (29) a 31 de julho a V Conferência Estadual de Políticas para Mulheres, em Foz do Iguaçu. Com o tema “As mulheres, os territórios e as cidades”, o evento reúne representantes da sociedade civil, gestoras públicas e lideranças de todas as regiões do Paraná para discutir propostas de fortalecimento das políticas públicas para mulheres nos contextos urbano e rural.

Recursos Fundeb

Dezoito municípios paranaenses ainda não se habilitaram para receber a Complementação VAAT (Valor Anual Total por Aluno) do Fundeb para o exercício de 2026. A informação consta em lista divulgada pelo FNDE. Caso as pendências não sejam regularizadas até o dia 31 de agosto, os municípios perderão o direito ao repasse da complementação da União ao Fundeb, o que pode significar até 10,5% a menos na receita total do fundo destinada a cada cidade no próximo ano.