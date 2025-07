Informe da Redação

O paranaense mais bem ranqueado é o deputado federal Sargento Fahur (PSD), na 15º posição, seguido do ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Novo), na 19º colocação. O deputado estadual do PT, Renato Freitas, está em 32º lugar, à frente do senador e ex-juiz da Lava Jato, Sergio Moro (46º) e do Delegado Matheus Laiola (48º). Fecha a lista a jornalista Cristina Graeml (Podemos), na 54º posição, que disputou a prefeitura de Curitiba em 2024, chegando ao 2º turno contra o atual prefeito da capital, Eduardo Pimentel (PSD).

Seis políticos do Paraná estão entre os 100 mais influentes do Instagram no período de 1º de janeiro e 30 de junho de 2025. O levantamento foi feito pelo MonitoraBR, que fez uma análise de dados de engajamento na plataforma do Meta. O estudo considerou 442 mil publicações, feitas por 2,6 mil políticos brasileiros entre 1º de janeiro e 30 de junho de 2025, que somaram 1,8 bilhão de interações.

Já na terça-feira (29), a CPI ouve servidores do CMEI Professora Vicentina Guisso, escola para a qual o servidor foi transferido após as primeiras denúncias de assédio. A Câmara é composta pelos vereadores Everton Guimarães, presidente, Hudson Moreschi, relator, Contador Mazutti, secretário, Valdecir Alcantara e Dr. Lauri, membros.

Cascavel e Paraná - A CPI do Abuso que tramita na Câmara de Cascavel que deveria se reunir ontem (25) para mais uma sessão de trabalhos, precisou adiar a reunião para a próxima segunda-feira (28). Na oportunidade, os vereadores que compõem a CPI que investiga possíveis irregularidades no processo que apurou assédio sexual cometido dentro de Cmei do município, realizarão oitiva com familiares de crianças que podem ter sido vítimas também de abuso cometido pelo mesmo servidor.

Senadores nos EUA

Na busca de reabrir canais de diálogo com o Congresso norte-americano diante das barreiras tarifárias impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aos produtos adquiridos do Brasil, senadores viajarão aos EUA. A expectativa dos senadores é dialogar para ajudar a reverter a taxação de 50% imposta às exportações brasileiras, com início previsto para 1° de agosto.

Contrariando decisão

O senador Marcos do Val (Podemos) confirmou ter viajado aos Estados Unidos, apesar de ter seus passaportes bloqueados pelo Supremo Tribunal Federal. De acordo com nota divulgada pela assessoria do parlamentar, a viagem foi realizada com um passaporte diplomático que ficou com Marcos do Val apesar de uma ordem do ministro do STF Alexandre de Moraes, de agosto do ano passado, ter determinado a apreensão do documento.

Transferências servidores

Entrou em vigor a Lei 15.175/25, que autoriza a transferência de empregado público para acompanhar cônjuge ou companheiro que tenha sido deslocado de sua cidade em razão de função pública. A possibilidade de transferência já existia para os servidores públicos, que são regidos pela Lei 8.112/90. Agora, a CLT passa a prever o mesmo direito para os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista.