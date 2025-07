Informe da Redação

Paulo Martins , vice-prefeito de Curitiba, que vai deixar o PL e se filiar ao Partido Novo no dia 8 de agosto. Martins tem como objetivo se colocar como uma opção na disputa pelo Palácio Iguaçu em 2026. Desde que, claro, a candidatura seja avalizada pelo governador Ratinho Junior. Martins no pleito estadual de 2026 teria como objetivo desidratar a candidatura de Sergio Moro (União Brasil) junto ao eleitorado bolsonarista.

Mais de 11 milhões de chaves Pix tiveram dados cadastrais vazados. O comunicado foi do CNJ (Conselho Nacional de Justiça). O incidente ocorreu no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), que conecta juízes e o Banco Central . Tanto o CNJ como o BC informaram que foram acessados de forma indevida dados de 11.003.398 chaves Pix.

O Ministério Público do Paraná formalizou um acordo de cooperação técnica com a Procuradoria Nacional Antimáfia e Antiterrorismo da Itália para o compartilhamento de dados e informações, intercâmbio de experiências e capacitação com o objetivo de prevenir e reprimir organizações criminosas. O acordo foi costurado em um evento em Palermo, na Itália.

Brasil - O IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) rendeu R$ 8,02 bilhões ao governo Lula em junho. O valor representa uma alta real de 38,8% em relação ao mesmo mês de 2024. No 1º semestre, a arrecadação foi de R$ 36,87 bilhões. Os dados são do relatório mensal da Receita Federal.

Eleição PT

O PT paranaense elege no próximo domingo (27) o novo presidente da Executiva Estadual. A disputa de segundo turno das eleições internas coloca o atual presidente estadual do partido, deputado estadual Arilson Chiorato contra o deputado federal Zeca Dirceu. No primeiro turno, Zeca fez 7,6 mil votos e terminou o primeiro turno à frente de Arilson, que teve 7,1 mil – com voto impresso!

Obras urbanas

O Governo do Paraná autorizou licitações que totalizam R$ 64.847.629,08 em investimentos para 19 municípios. Os recursos serão aplicados em obras de pavimentação urbana e rural, além da modernização da iluminação pública. No Oeste, foram contemplados Capitão Leônidas Marques e Santa Tereza do Oeste.

Três Poderes

Pesquisa nacional realizada pela Nexus, divisão de estudos estatísticos da FSB Holding, empresa de consultoria e relações públicas, indica que os Três Poderes da República são rejeitados por cerca da metade dos brasileiros. A pior avaliação é a do Congresso, com 55% desaprovando a atuação de deputados e senadores. Depois, vem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), desaprovado por 50%. Na sequência, o STF (Supremo Tribunal Federal), com 47% de desaprovação.

Porto Seco de Foz

O IAT (Instituto Água e Terra) emitiu a Licença de Instalação que autoriza o início das obras do novo Porto Seco de Foz do Iguaçu. O projeto executado pela Multilog, atual administradora do Porto Seco, vai duplicar e modernizar o transporte de cargas na Tríplice Fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. Com investimento de R$ 500 milhões, o novo empreendimento será instalado em área de 550 mil metros quadrados às margens da BR-277. A estimativa é de que três mil empregos diretos e indiretos sejam gerados durante o processo. O Porto Seco de Foz é o maior terminal da América Latina em termos de movimentação de cargas. Movimentou em 2024 US$ 8,6 bilhões (cerca de R$ 47,4 bilhões) – foram 5,6 milhões de toneladas carregados por 196,5 mil caminhões. O espaço, no entanto, se encontra com a capacidade saturada, necessitando de uma ampliação.